Comunidades de Unión Juárez exigen restablecimiento del servicio eléctrico.

Tuxtla Chico chiapas 22 de julio 2026.- Habitantes de diversas comunidades de Unión Juárez como son Ureca, Desengaño, San Rafael, Sonora y Santa Teresa entre otras se manifestaron este día en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el municipio de Tuxtla Chico, para exigir el restablecimiento del suministro de energía eléctrica.

Los inconformes señalaron que llevan cuatro días sin el servicio, situación que ha afectado sus actividades cotidianas, el comercio y la conservación de alimentos.

Por lo que solicitaron una respuesta inmediata de la CFE para solucionar la problemática. EL ORBE/ Mesa de Redacción.