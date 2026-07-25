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La Fiscalía General del Estado: Informa:

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Derivado de los hechos denunciados a través de un video en las redes sociales sobre el presunto abuso sexual en agravio de una persona menor de edad, la Fiscalía General del Estado inició la investigación a cargo de un grupo multidisciplinario que ya se encuentra en el municipio de Sabanilla, para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La Fiscalía General del Estado reitera que no habrá impunidad ante este y ningún hecho que vulnere la integridad de las niñas, niños o adolescentes.

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