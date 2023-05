La Vuelve a Cruzazulear: la Máquina fue eliminada de Local por el Atlas

Ciudad de México, 6 de Mayo.-Hay una Academia en la que llevan años impartiendo clases de cómo ganar sufriendo y ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, los rojinegros lograron ganar fieles a ese estilo, “a lo Atlas”, para sellar su boleto a la Liguilla.

Los rojinegros salieron decididos a hacer daño y como un cubetazo de agua fría, Brian Lozano (1’) convirtió el primer gol del partido gracias a una asistencia de Julián Quiñones. El uruguayo entró sólo por el costado izquierdo y envió el balón al ángulo superior izquierdo de la portería custodiada por Jesús Corona.

El Atlas, a pesar de no contar con Julio Furch, fue un equipo muy profundo y no batalló para generarle peligro al local. Sobre el final del primer tiempo tuvieron la oportunidad de alargar la diferencia en el marcador, pero el árbitro César Arturo Ramos anuló el gol de Mauro Manotas por fuera de lugar.

Toda la energía que mostró el primer tiempo desapareció, y la Academia empezó a sufrir el partido. Cada tiro de esquina a favor de la Máquina era una ocasión de peligro.

“El Tuca” Ferretti movió sus fichas para cambiar el resultado y mantener la fortaleza que tenía jugando como local en temporada regular. Sin embargo, su equipo no estuvo a la altura de las 49 mil 800 almas celestes que abarrotaron el Coloso de Santa Úrsula.

Así, el Cruz Azul cortó una racha de torneos consecutivos clasificando a cuartos de final y el sueño de la décima estrella tendrá que esperar un torneo más. Comunicado de Prensa