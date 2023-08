Atleta Max García Betanzos Recibe Premio Municipal de la Juventud 2023

El atleta chiapaneco, Eduardo Maximiliano García Betanzos, fue uno de los ganadores del Premio Municipal de la Juventud 2023 en el rubro de Promoción e Impulso al Deporte, a la entrega de este reconocimiento lo acompañó la directora del Instituto del Deporte, Tania Robles Velázquez, quien felicitó al gladiador por este galardón.

La rectora del deporte congratuló al gladiador chiapaneco, quien desde hace 13 años comenzó su carrera deportiva y que hoy en día es un ejemplo para muchos deportistas del estado en diferentes disciplinas, ya que ha representado a Chiapas y a México en infinidad de eventos, además de ser dos veces ganador del Premio Estatal del Deporte (2014 y 2020).

Robles Velázquez también refrendó su apoyo para que pueda asistir al clasificatorio rumbo a Juegos Olímpicos de Paris 2024, del 15 al 19 de septiembre en Belgrado, Serbia, esto a pesar de que el Indeporte no cuenta con un presupuesto para este tipo de eventos, sin embargo, se sumarán a este gran esfuerzo que realiza el atleta.

Al respecto, el atleta comentó que, “este reconocimiento representa un ciclo en mi vida, el cual se ve reflejado en mi compromiso hacia la sociedad y que el deporte me ha dado la oportunidad de llevar y significa algo muy importante para mí y voy a recordarlo por mucho tiempo”, dijo.

En cuanto al tema deportivo, señaló que se encuentra entrenando para el Campeonato Mundial, “estamos contentos y que se nos vayan dando bien las cosas, me siento contento por repetir el proceso olímpico, vamos a buscar mejorar los resultados en esta ocasión y conseguir esa clasificación”.

Finalmente, reconoció el apoyo de diferentes instituciones, entre ellos el Instituto del Deporte y su directora Tania Robles Velázquez, quien durante el proceso de los selectivos ha tenido el respaldo para poder viajar a cada uno de ellos, así como en esta ocasión el respaldo para viajar al Campeonato Mundial en Belgrado Serbia.