INDEPORTE Invita a Entrenar Boxeo en el Centro Integral Romeo “Lacandón Anaya”

El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas ofrece a las y los jóvenes la oportunidad de practicar la disciplina de boxeo en instalaciones rehabilitadas y equipadas con todo lo necesario, tanto en el Polifuncional del Indeporte, como en el Centro Integral Romeó Lacandón” Anaya

La directora del Indeporte, Tania Robles Velázquez, ha seguido la encomienda del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, de brindar a las y los atletas chiapanecos los elementos necesarios para el desarrollo de sus sueños deportivos, por lo que ambas instalaciones están en óptimas condiciones y con entrenadores certificados y amplia experiencia.

Por su parte, el entrenador Fernando Alvarado Cruz, dijo que Chiapas cuenta con grandes exponentes del boxeo, tal es el caso de Magdalena Hernández, quien en el año 2023 obtuvo una histórica medalla de oro en la división de los 60 kg; así como Diego Champo, quien se formó en el Instituto del Deporte siendo alumno del profesor UzielYock.

Alvarado Cruz comentó que, dentro de los alumnos que asisten al Centro Integral Romeo “Lacandón Anaya”, destacan los casos de Diana Pérez y Emiliano Chacón, quienes han destacado, por tal motivo se continua impulsando a las y los niños y jóvenes que deseen conocer sobre el boxeo se acerquen a cualquiera de las dos instalaciones.

Los horarios de atención son los siguientes: en el Instituto del Deporte en el horario matutino de 8:00 a 10:00 am con los entrenadores UzielYock y Fernando Alvarado, en el horario vespertino de 4:00 a 7:00 pm con el entrenador UzielYock, para niños de iniciación, principiantes y jóvenes ya con mayor experiencia en el boxeo.

En lo que respecta a los horarios que se manejan en el Centro Integral Romeo “Lacandón Anaya”, de lunes a viernes de 9:00 am a 11:00 am y en la tarde de 4:00 pm a 6:00 pm y de 6:00 pm a 8:00 pm. En horarios para niños de iniciación, principiantes y jóvenes ya con mayor experiencia en el boxeo, con el asesoramiento de Juan Aguilar. Boletín Oficial