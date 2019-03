DEUS EX MACHINA

Inteligencia no Verbal

Oscar Sieber

@neosieber

En la era de la tecnología y el impacto de la multiculturalidad en nuestras comunidades, es cada vez más necesario cultivar las habilidades de comunicación.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los ciudadanos nos comportamos no verbalmente de manera intuitiva, siguiendo unos patrones culturales adquiridos y cediendo todo el protagonismo a la palabra.

Nos expresamos no verbalmente, pero nos falta conocer la técnica y los conocimientos para decodificar los mensajes de los demás y adaptar los nuestros en función de lo que queremos transmitir.

Este libro ayudará a desarrollar tu talento comunicativo y descubrirás cómo el dominio del lenguaje no verbal puede ser la clave del éxito.

Dominarás las técnicas de comunicación más eficaces, conocerás los secretos de la persuasión y la seducción. Utilizarás el poder de la palabra y de la comunicación no verbal.

Para la autora Teresa Baró, la enseñanza y comunicación son el tándem perfecto, porque le permiten aprender de cada alumno y divulgar y compartir lo que va construyendo.

En cuanto a ella, es especialista en comunicación personal en el ámbito profesional. Es Licenciada en Filología Catalana (1985), Técnico Superior en Publicidad (ICOMI 1991) y Máster en Protocolo, Ceremonial y RRPP (ESERP 2001) .

Después de una larga trayectoria como docente en Secundaria, funda Icómpani (2001), una consultoría de comunicación especializada en desarrollar las habilidades personales de directivos, profesionales de todos los sectores y políticos.