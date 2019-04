OPINIÓN PÚBLICA

Guardia Nacional Civil

Gonzalo Egremy

*Organizaciones no gubernamentales pidieron a AMLO que no insista en que la institución de nueva creación se militarice y tenga mando castrense.

*Tras aprobar el Congreso de la Unión, así como los Diputados de los 32 Estados del país, la Guardia Nacional debe tener mando civil, reclaman.

Una vez más los dichos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo sumergen en la vorágine de críticas de diversos personajes y organismos.

El ejemplo más reciente es su postura del pasado 27 de Marzo, cuando afirmó que “no está descartado que la Guardia Nacional tenga un comandante militar en activo”.

Cuando esa Institución fue aprobada por el Congreso federal y los 32 Congresos Estatales, pero con las modificaciones legales de que será un ente con mando civil y que en cinco años los militares que la conformarán desde el inicio retornarán a sus cuarteles.

Por el dicho de AMLO, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, activistas y académicos, le exigieron que ese cuerpo de seguridad sea “verdaderamente civil y que no insista en militarizar al país”.

En un comunicado, las organizaciones “recordaron que en la discusión legislativa hubo un cambio de fondo en el dictamen, para que las Fuerzas Armadas tengan facultades temporales en materia de seguridad pública, y la Guardia Nacional sea una institución civil”, difunde la plataforma AnimalPolítico.mx

“Sin embargo, las señales enviadas desde entonces por el gobierno federal van en sentido opuesto, hacia la construcción de una corporación militar”, criticaron.

Añade: “De confirmarse que el reclutamiento, la capacitación y operación de la Guardia estarán a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, señalaron colectivos y activistas, lo único civil de la Guardia será su ‘disfraz’ administrativo.

“Sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso, debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública, máxime cuando más del 90% de los delitos que se cometen en el país no son federales, sino del fuero común”, expusieron.

“En ningún lugar del mundo se atienden los robos o las extorsiones con soldados, aunque se les llame ‘guardias’”, agregaron.

“Señor Presidente, cumpla con lo que prometió. Ya no insista en militarizar al país, construya una Guardia verdaderamente civil, no destruya a la Policía Federal y promueva el desarrollo de nuestras policías locales”.

En sus discursos, López Obrador ha señalado que la creación de la Guardia Nacional era necesaria, incluyendo en ella a elementos de la Policía Militar y Policía Naval, dado que la Policía Federal era insuficiente, y además esa corporación había incurrido en falta de probidad.

Ante los reclamos de organizaciones nacionales y organismos internacionales, sobre la militarización, el mandatario federal ha insistido en que los elementos que participen en la Guardia Nacional recibirán instrucción para respetar en todo momento los derechos humanos con profesionalismo e integridad”.

Sin embargo, aquí cabría preguntar a los ciudadanos honestos y trabajadores de las entidades federativas que sufren el yugo de los altos índices de delitos de alto impacto, como Tijuana, Baja California, las ciudades de Tamaulipas, de Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Ciudad y el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo, si consideran que se frenará la violencia e inseguridad con marinos, soldados y policías en las calles, ¿no cree usted?

Bisbiseo

En Tuxtla Gutiérrez, reportan oficialmente, que un taxista fue asaltado y muerto por un par de presuntos extranjeros, y que uno de éstos logró ser atrapado por otros trabajadores del volante y entregado a la policía//En Motozintla, el fin de semana mataron con un arma blanca a un hondureño//La Policía Estatal detuvo ayer a 358 centroamericanos y un cubano, ilegales, cuando eran transportados en cinco camiones y tres vehículos particulares, que al igual que quince presuntos “polleros” fueron asegurados y puestos a disposición de un Fiscal del Ministerio Público, en tanto que los indocumentados enviados para su deportación al Instituto Nacional de Migración//Igualmente comunican que unos 150 centroamericanos que ingresaron de manera ilegal a territorio nacional, fueron detenidos en Metapa y enviados a la Estación Migratoria “Siglo XXI” para su posterior deportación//Mientras, tres centroamericanos más (dos mujeres y un hombre) atropellados por vehículo “fantasma” en la noche del domingo, permanecen aún en el Hospital Regional de aquí de Tapachula//En tanto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump insiste en que si México no frena a las caravanas de inmigrantes que están cruzando nuestro país, cerrará sus fronteras con tierras aztecas//La respuesta de AMLO a lo anterior fue que será prudente y que le apuesta más “a la paz y amor” con los Estados Unidos//Salud.