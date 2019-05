OPINIÓN PÚBLICA

¡Efecto Cucaracha!

Gonzalo Egremy

*Guardia Nacional, conformada por policías militares, navales y federales, tendrá mayor presencia en regiones con alto índice de delitos.

*Fiscalía General del Estado, informó que indaga a unos 80 Notarios Públicos en todo Chiapas, denunciados hasta por falsificación de firmas.

El organismo creado constitucionalmente, para combatir a la delincuencia y brindar seguridad en el país, inició operaciones en Veracruz.

La Guardia Nacional, de acuerdo con las primeras declaraciones del Gobierno Federal que encabeza AMLO, estaría integrado por unos ¡cincuenta mil elementos!

Desde el inicio de ese proyecto del Gobierno conocido también como de la Cuarta Transformación (4T), hubo voces en discrepancia que pedían que fuera “una Guardia Civil y mando ídem”.

Sin embargo, el Gobierno del presidente López Obrador, y los Legisladores del partido en el poder, en el Congreso de la Unión, así como en las entidades federativas, aprobaron la Guardia Nacional con mando militar.

Y prácticamente ya inició operaciones, concretamente en ciudades del sur de Veracruz (Minatitlán y Coatzacoalcos) en donde el mes pasado de Abril, en la primera localidad, sicarios de uno de los cárteles, mató, en una fiesta, a 13 o 14 personas a balazos, entre ellos a un bebé de tan sólo un año de edad.

Los resultados de las investigaciones en torno a ese multihomicidio, por parte de la estrategia federal (Guardia Nacional) han tenido buenos resultados y ya “cayeron” en manos de las autoridades algunos de los presuntos responsables materiales e intelectuales.

El móvil del asesinato de las personas en Minatitlán, que conmocionó a muchos, fue la rivalidad entre cárteles por el “huachicoleo” en ductos o refinerías de petróleo en Veracruz, según autoridades.

Pero ayer llamó la atención la siguiente información: “Por medio de la Guardia Nacional, el gobierno federal alista una estrategia de seguridad para evitar que delincuentes emigren a zonas del país consideradas seguras, por medio del efecto cucaracha”.

Según el portal revolucióntrespuntocero.mx, “la decisión de desplegar a más elementos de las Fuerzas Armadas obedece a dos consideraciones. La primera, evitar que los delincuentes migren a entidades con un control efectivo de la seguridad pública

La segunda, evitar reclamos de los Gobernadores bajo el argumento de que no necesitan la llegada de elementos porque tienen baja incidencia delictiva.

En este sentido, la estrategia será con 600 elementos en las regiones más inseguras; 450 con incidencia media y 300 en los lugares más seguros”.

Aquí cabe preguntar: ¿tan pocos elementos (600) en las zonas más inseguras como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, Estado de México, Baja California Norte y Chihuahua, entre otras?; ¿ya no serán 50 mil integrantes de la Guardia Nacional?

Pero bueno, la información difundida continúa indicando: “El principal indicador para desplegar a los elementos en las primeras 17 regiones prioritarias fue el índice de violencia, motivo por el que se determinó era necesario cubrir ciudades como Tijuana, Juárez, Acapulco, Cancún y Ecatepec.

La segunda etapa se consideró la incidencia delictiva, de Diciembre de 2018 a Abril de 2019, lo que derivó en la “cobertura” 28 ciudades.

En estas 45 regiones está 65 por ciento de toda la incidencia delictiva del país, por lo que se consideran de alta prioridad y se ampliaron a 51.

Mérida, La Laguna, Los Cabos, La Paz y Campeche, entre otras son consideradas las ciudades más seguras.

Cabe recordar que la Guardia Nacional tiene tres mesas de trabajo, operativa, jurídica y administrativa.

En la operativa están los jefes del Estado Mayor de la Guardia y civiles que recaban la información para presentarla en Palacio Nacional, y la tercera mesa, la encabeza la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Ojalá pues, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se olvide que en Chiapas existen zonas de alta incidencia delictiva, sobre todo en la franja fronteriza con Guatemala, y con la presencia de miles de indocumentados en varias ciudades, la población se encuentra atemorizada, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Ahora sí parece que se les apareció “el chamuco” a los Notarios Públicos de todo Chiapas, y que la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en contra de medio centenar de ellos, va en serio//El titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca dio a conocer que se reunió con Fabiola Ricci Diestel, directora del Archivo General y Notarías de la Secretaría General de Gobierno, en la que acordaron analizar exhaustivamente las carpetas de investigación iniciadas (desde hace tiempo) en contra de Notarios Públicos, con el objeto de deslindar responsabilidades y revisar los procedimientos administrativos para revocar las patentes//Y es que, dijo el Fiscal General, varios Notarios han incurrido en conductas como omisión en entrega de escrituras (algunos hasta cobraron por adelantado miles de Pesos y no han hecho el trabajo), otros falsificaron documentos al realizar actos jurídicos notariales sin la presencia de los intervenientes (compra-ventas, poderes, entre otros) y ni siquiera inscribieron los documentos ante el Registro Público de la Propiedad//En Tapachula existen más de dos Notarios que constantemente se han visto envueltos en esas irregularidades; y en Tuxtla Gutiérrez, un fedatario (Maestro Horacio, le dicen) se atrevió a “escriturar” ilícitamente una hectárea de terreno con pies de casas-habitación de un fraccionamiento aquí en Tapachula y como pago, el que se “clavó” la tierra, le dio tres casitas//De seguro los dos anteriores casos serán los primeros en ser investigados por la FGE. Al tiempo//Salud.