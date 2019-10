INDICADOR POLÍTICO

El Antes y Después del Operativo

Fallido de Culiacán: Las Preguntas

Carlos Ramírez

Quienes han participado en guerras y luchas políticas y militares saben que a veces se gana y a veces se pierde. Lo que importa es precisar consecuencias. Y el operativo fallido de Culiacán, tiene muchas dudas que resolver antes de la decisión y sobre todo después:

1.- ¿Por qué se tomó la decisión de ejercer una orden de aprehensión con efectos de extradición a los EE. UU. contra uno de los hijos de El Chapo Guzmán que en realidad no representa una figura de mando real y tiene más fama de parrandero?

2.- ¿Cambió el gobierno del presidente López Obrador el enfoque de su estrategia de seguridad de la no-persecución de capos a la cacería de jefes mayores y/o menores de carteles? De ser así, ¿cuáles fueron las razones para ese golpe de timón que aumentará el clima de violencia en las calles por el control de territorios? ¿El fracaso de la estrategia, las cifras que no bajan, el fiasco en las primeras negociaciones secretas de paz, fueron también razones para justificar el operativo de Culiacán?

3.- ¿Por qué sí se aprobó una operación contra el hijo de El Chapo y por qué no una contra el jefe Mencho que comanda el súper poderoso y en expansión Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O en realidad estaban en curso varias operaciones no conjuntas, sino coordinadas para perseguir a jefes de estos dos cárteles y el de los huachicoleros de Guanajuato?

4.- ¿Tenían los responsables del operativo de Culiacán datos sobre el papel estabilizador de cárteles que estaba jugando el de El Chapo por la habilidad de su albacea Ismael El Mayo Zambada en equilibrios de seguridad en varios estados de la república, sobre todos en dos o tres ciudades de la Península de Yucatán? ¿Se midió el repliegue de El Mayo de estas plazas y por tanto la posibilidad de una guerra entre carteles para conquistar posiciones? ¿U otros cárteles van a leer cierta debilidad de El Mayo para seguir vendiendo protección a zonas territoriales del Estado?

4.- La clave de la estrategia oficial de seguridad del gobierno lopezobradorista estaba en tres puntos: no perseguir capos, amnistiar delincuentes y crear un Consejo para la Construcción de la Paz. Al regresar a la persecución de capos, ¿estamos frente a una nueva estrategia que no es más que la misma de Calderón y Peña Nieto?

5.- ¿Bajo qué acuerdos se le dio importancia vital a la solicitud de extradición del gobierno de los EE. UU. de Ovidio Guzmán López a sabiendas de que su implementación tendría efectos devastadores en la estrategia de seguridad definida en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es la importancia estratégica del hijo de El Chapo para los EE. UU. si al final de cuentas Ovidio tiene más fama de parrandero que de jefe de cártel?

6.- Luego del impacto negativo en el Cartel de El Chapo, ¿hay estimaciones estratégicas de los comportamientos de los cárteles sobrevivientes que están luchando por conquistas nuevas plazas? ¿El Mencho y el CJNG irán por la conquista de la plaza de Culiacán que había mantenido a flote el Cártel de El Chapo por jefatura de El Mayo Zambada y contra otras donde El Mayo estaba vendiendo protección a autoridades?

7.- ¿Van a continuar los operativos de seguridad ahora sí mejor organizados para capturar a los capos de cárteles en funcionamiento? ¿O se regresará al modelo de la negociación secreta de la paz?

8.- ¿Se tiene claro que el ganador del operativo fallido en Culiacán no fue el Cártel de El Chapo sino el Cártel Jalisco, porque el primero derrotó al gobierno y tendrá que pagar las consecuencias de su afrenta, en tanto que el CJNG queda como el cartel de mayor movilidad sin oposiciones de seguridad?

La estrategia de seguridad está a punto de cumplir su primer año formal de funcionamiento y el informe de seguridad que se debe enviar al Congreso tendrá que contener operaciones, resultados y programas para el siguiente año. Por lo pronto, ese reporte no contará éxitos inexistentes, tendrá que registrar el aumento en los homicidios dolosos y explicar las razones del cambio de estrategia. Además, el informe tendrá que recoger las exigencias sociales, políticas y de la oposición de afectar las estructuras del crimen organizado y no repetir el error de Calderón y Peña Nieto de conformarse con sacar a capos de circulación y dejar latentes sus carteles.

Al gobierno le conviene que permanezca la critica estridente contra el operativo y contra el gabinete de seguridad, porque bastará con respuestas elusivas para mantener el apoyo social, como lo revelan las primeras encuestas. Pero lo importante será esclarecer la estrategia de seguridad que saldrá del caso Culiacán para combatir y rendir a los cárteles criminales que han demostrado su capacidad de fuego contra la población civil para mantener su fuerza.

La respuesta armada y violenta del Cártel de El Chapo el 17 de octubre fue, en los hechos, una declaración de guerra contra las fuerzas de seguridad integradas por las fuerzas armadas Y no es hecho menor.

Política para dummies: La política, escribió Octavio Paz, no es una religión; en consecuencia, no puede salvar a los hombres.



[email protected]

@carlosramirezh