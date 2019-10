OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

Concluye Nefasto Horario

* Por largos 23 años, millones de mexicanos hemos sufrido el menoscabo en la salud por la imposición del Horario de Verano (HV) que en nada beneficia.

* Con el HV las personas son más propensas a ataques cardíacos, los diabéticos enferman más porque el organismo deja de producir insulina.

Desde la noche de este sábado 26 de octubre se debe de retrasar una hora todos los relojes, porque el domingo termina el aciago Horario de Verano (HV).

Fue en el mes de abril de 1996, cuando gobernaba el priista Ernesto Zedillo Ponce de León, que impuso el cambio de HV bajo falsos argumentos de “ahorro en el pago del consumo de la energía eléctrica en los hogares, por que el sol sale más temprano y se oculta más tarde”.

También afirmaba aquel gobierno y los que siguieron hasta los dos sexenios gobernados por el PAN, que con el HV “se reducían los índices en la inseguridad pública”.

El gobierno en esa veintena de años mintió porque los cobros en los recibos “de la luz” no disminuyeron, si no al contrario, han aumentado las tarifas y por ende los pagos a la Comisión Federal de Electricidad.

Tampoco hubo decremento en la comisión de delitos, y los criminólogos reconocen que en los delitos de alto impacto (homicidios dolosos, secuestros, narcotráfico, tráfico de armas, robos de vehículos y demás) en nada ha servido el cambio de Horario de Verano.

Lo que sí ha ocasionado el HV (durante siete meses al año) es afectar la salud de millones de connacionales en el país.

De acuerdo con el Instituto Karolinksa de Estocolmo, Suecia, las personas son más propensas a ataques cardiacos durante las primeras semanas del horario de verano.

“Sin embargo, cuando llega el horario de invierno, la tasa de infartos disminuye, pues la gente tiene una hora más para dormir”, indica una plataforma informativa.

“Otro dato “curioso” (entrecomillado de quien esto teclea) es que, con la modificación en el reloj biológico (por el HV), se puede alterar la producción de insulina por las mañanas, pues el cuerpo ya estaba acostumbrado a un horario determinado; esto modificaría el metabolismo en cada individuo”.

Luego entonces los que más daño sufren son los millones de personas enfermas de algún tipo de diabetes.

Sumado a lo anterior, una investigación de la Universidad Penn State reveló que la pérdida de sueño debido al cambio de hora, hace que los empleados tengan menos probabilidades de autorregular su comportamiento y pasen mayor parte de su tiempo procrastinando (posponer o aplazar deberes o tareas, por otras que resultan más gratificantes pero que son irrelevantes).

No es secreto que en muchas entidades federativas, los Congresos de los Estados, incluyendo Chiapas, así como legisladores federales, se pronunciaron en este nuevo gobierno que encabeza, Andrés Manuel López Obrador (MORENA) por cancelar el HV.

Sin embargo la administración de la Cuarta Transformación no pudo o no quiso suprimir el cambio de Horario de Verano, porque para ello es necesario derogar la Ley que impuso el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que aquel Congreso de la Unión le aprobó, en el que obliga al HV.

Ojalá que siendo mayoría en el Congreso de la Unión, MORENA el partido en el poder, decrete la cancelación del HV para este 2020 en beneficio de la salud de millones de mexicanos, ¿no cree usted?

Bisbiseo

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Con ese dictamen se abre paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro Popular. El objetivo del Insabi es proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a la población que no cuenta con seguridad social (bueno, ese el argumento esgrimido, subrayado de quien esto teclea). Además, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberá impulsar acciones para lograr la adecuada integración de instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El Insabi dará servicios de salud a toda la población que no tiene seguridad social, establece que tienen derecho a recibir medicamentos gratuitos todas las personas, aunque no tengan IMSS o ISSSTE, eliminando toda brecha de desigualdad en el acceso a la salud//En un tema local, por fin ayer fue la toma de nota, formal y legalmente, al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UNACH, el tapachulteco Héctor de León Gallegos. Después de décadas que ese SPAUNACH estuviera prácticamente secuestrado por una gavilla de “liderzuelos” que ponían y quitaban a maestros, vendían plazas e hicieron marrullerías con millones de pesos de cuotas, llega el tapachulteco de León Gallegos a poner orden//Salud