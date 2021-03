ALFIL NEGRO

“Buscamos la autorización de visas para que mexicanos vengan a trabajar en EE. UU; hay demanda de mano de obra” (Embajador: Manuel Marroquín)

Luces y Sombras

Oscar D. Ballinas Lezama

Al parecer ya convencieron a Víctor Manuel Pinot, exdirigente del Suicobach, quien decidió levantar el bloqueo de carreteras y argumentó que llegó a un acuerdo para instalar una mesa de trabajo; asunto que se torna medio turbio, porque las autoridades no pueden negociar con lo ilegal, afirman trabajadores cobachenses.

En víspera de las elecciones más importantes de este país, viejos y defenestrados ‘líderes’ empiezan a resurgir con movimientos locos que no parecen buscar equidad y justicia para sus representados, sino asemejan a cortinas de humo o distractores electorales, aseveran los analistas políticos en el Soconusco.

Curiosamente, cuando el exdirigente del Suicobach levanta el bloqueo ilegal, brinca a la palestra Pedro Gómez Bámaca, dirigente del sindicato magisterial chiapaneco, quien recién convocó a sus huestes a una movilización pretextando la supuesta desaparición de los fondos de la caja de ahorro y el ‘congelamiento’ de las plazas de maestros.

Gómez Bámaca, quien durante algunos años había permanecido callado, bajo la supuesta amenaza de que las autoridades le hagan efectiva una presunta orden de aprehensión; faltando dos meses para llevarse a cabo las elecciones intermedias para

Alcaldes y Diputados, el ‘dirigente sindical’ resurge de entre las sombras y exige justicia laboral para sus agremiados.

El argumento de la mayoría de los miembros del magisterio chiapaneco, coinciden en que a Gómez Bámaca, no le conviene que se instalen normas protectoras del salario consagradas en la Ley Federal del Trabajo, así como las disposiciones en materia de transparencia; con lo que las autoridades educativas buscan evitar el detrimento patrimonial de los trabajadores al servicio del Estado, su sobreendeudamiento e insolvencia que daña su calidad de vida, la salud y su estabilidad familiar.

Maestros que no están de acuerdo con estos extraños movimientos sindicales’ de su dirigente, que desde el principio del Gobierno de la cuarta transformación fue puesto en su lugar para evitar que siguiera haciendo movimientos para tratar, supuestamente, de ‘llevar agua a su molino’; ahora pretende crear una movilización disfrazada de jornada de lucha’, apuntan los inconformes.

En otros temas, automovilistas de la región han denunciado que vienen siendo asolados por agentes de Tránsito del Estado y policías municipales, quienes tienen meses implementando retenes en diferentes partes de la ciudad, así como en la salida de Viva México, sobre la carretera federal en donde prácticamente asaltan con cualquier pretexto administrativo a los conductores.

Basta ver que la mayoría de los automóviles que circulan en la ciudad carecen de una o de las dos placas, algunos han optado por ponerlas bajo llave dentro de sus carros, ya que los servidores públicos’ andan desatados infraccionando con cualquier pretexto, lo que, aunado a la pandemia del Coronavirus, está ahuyentando a los pocos turistas centroamericanos que vienen a comprar o pasear en este municipio.

En Huehuetán, siguen los señalamientos en contra de la Alcaldesa, quien ha sido denunciada ante el Congreso del Estado y otras autoridades, por supuestos desvíos de recursos públicos, siendo sus principales acusadores el Síndico y Regidores de la comuna huehueteca.

Mientras en la Auditoría Superior General de Chiapas, sigue ‘investigando a paso de tortuga’ la denuncia del cabildo de Huehuetán en pleno, la alcaldesa Victoria Aurelia Guzmán Reyes, sigue sin explicar las compras por más de 23 millones de Pesos que en estos dos años de su administración, hizo en la empresa constructora ‘El Cincel y el Martillo’, según los denunciantes, es propiedad del hijo de la Alcaldesa y la novia de éste.

Javier Vázquez Moctezuma, asesor de los afectados, fue el que interpuso la denuncia en contra de la Presidenta Municipal, según lo corroboró el Cabildo ante la Unidad Anticorrupción e Investigación desde el 4 de agosto del 2020, por presunta responsabilidad administrativa, daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, Estatal y Municipal.

A contrapelo de estas supuestas acciones negativas de la Alcaldesa, algunos pobladores han iniciado diversas actividades para crear comedores comunitarios en los que puedan alimentarse niños y personas de la tercera edad en extrema pobreza.

Las personas que organizan estas actividades, explicaron que están siendo apoyados por Manuel Marroquín, un ciudadano huehueteco que actualmente se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica, en donde funge como embajador de los pueblos indígenas en la Unión Americana.

En exclusiva para este medio, Manuel Marroquín dio a conocer vía telefónica, que con el apoyo del diputado demócrata César Chávez y el Concejal Carlos García, están trabajando el tema de las visas que ayudarán a mexicanos que deseen ir a trabajar en los Estados Unidos, en donde hay suficiente fuentes de empleos, “las visas por seis meses a veces se prolongan hasta por un año, por lo que en cuanto tengan la autorización para tramites de las visas lo daré a conocer en este mismo medio de comunicación”, afirmó.