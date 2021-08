SEP Presenta Carta-Compromiso de Corresponsabilidad Para Alumnos que Regresen a Clases Presenciales

En conferencia de prensa en Palacio Nacional que encabeza el presidente López Obrador, la Secretaria afirmó que este regreso a clases es urgente por “los fuertes problemas” que hay de violencia intrafamiliar, de estrés y de obesidad que presentan los menores debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19.

«Es prioritario que los niños regresen. Sí hay afectación tanto en lo físico como en lo emocional, e insisto en el aprendizaje; segundo, efectivamente la mayoría de los países, nada más somos dos los que no hemos iniciado clases (Bangladesh y México), y creo que se ha demostrado que uno de los lugares más seguros, y puedo decir que es el más seguro, puede ser la escuela. La escuela, si hay una buena disciplina, un buen trabajo en conjunto, puede convertirse en el lugar más seguro para nuestros niños», señaló.

«Tercero, nosotros como maestros tenemos esa gran oportunidad de atender a lo que a lo que son nuestro motivo de trabajo y nuestro motivo de esencial que son nuestros niños. Los pequeños ya necesitan regresar, ya vemos problemas muy fuertes de violencia muy fuertes de obesidad muy fuertes de la cuestión de estrés. Yo creo que por el bien de todos, los pequeños», dijo.

En el salón Tesorería, Delfina Gómez afirmó que pese a la pandemia del Covid, en México en ningún momento se interrumpieron las clases, pues indicó que gracias a las estrategias digitales y las medidas que implementaron los maestros y maestras a distancia, se pudo estar en contacto con los alumnos.

Los alumnos que regresen a clases presenciales, a partir del 30 de agosto, deberán hacerlo bajo la responsabilidad de sus padres o tutores, informó Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al dar a conocer la carta-compromiso de corresponsabilidad que los estudiantes deberán entregar a la entrada del colegio.

El documento debe llevar la firma del padre, madre de familia o tutor, y puede realizarse en el formato propuesto por la SEP o de manera libre.

El formato de la dependencia lleva el nombre del alumno, nombre de la escuela, grado, grupo, nombre de la madre, padre de familia o tutor, así como lugar y fecha.

Asimismo, establece que el alumno fue revisado antes de ir a la escuela y debe señalarse que “aparentemente” no presenta síntomas de Covid-19.

“Hago constar que realicé a mi hija (o) una revisión y aparentemente no presenta síntomas como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar. “Además, hemos realizado las medias preventivas necesarias”, indica el texto.

En el filtro que se instalará a la entrada de cada plantel educativo se pedirá a los alumnos esa carta.

Otras de las medidas que se implementarán son el lavado de manos con agua y jabón o uso de gel antibacterial, portación de cubrebocas sobre nariz y boca en todo momento, y mantener la sana distancia.

También se buscará dar mayor uso a los espacios abiertos y evitar ceremonias o reuniones generales para frenar contagios del virus SARS-CoV2.

Aquí las 10 acciones para el regreso a clases presenciales:

1.- Intégrate al Comité Participante de Salud en tu escuela, en el que se implementará el protocolo de ingreso a las escuelas.

2.- Establece tu filtro de salud en casa, participa en los filtros de la escuela y del salón de clases. Enviar con cubrebocas y gel a los menores.

3.-Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial.

4.- Usa tu cubrebocas sobre nariz y boca en todo momento

5.- Mantener la sana distancia.

6.- Dar mayor uso a los espacios abiertos.

7.- Por ahora no tendremos ceremonias ni reuniones generales para evitar contagios.

8.- Avisar inmediatamente la presencia o sospecha de casos de covid-19 en tu escuela.

9.- Inscribe a los cursos de apoyo socioemocional en línea de SEP-Salud “Retorno Seguro” en el portal de la SEP.

10.- Al salir de casa, lleva a la escuela la Carta Compromiso de Corresponsabilidad. Apro

CLIMSS qué es y qué Necesito Para Hacerlo.

El curso que pide la SEP es el CLIMSS, que es una plataforma educativa que ofrece cursos en línea gratuitos para el regreso al trabajo y a clases de manera presencial, en el marco de la pandemia por Coronavirus o Covid-19.

El CLIMSS está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, así que tú decides cómo desarrollar el curso. Apro/Sun