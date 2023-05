EL QUINTO PODER DE MEXICO

Falta de Lluvias Amenaza Cosechas de Maíz del Presente Año en la Costa-Soconusco

Ernesto L. Quinteros

Productores de maíz de la región de la región Costa-Soconusco de Chiapas están preocupados debido a la falta de lluvias en comunidades dedicadas especialmente a este cultivo, y la situación es tan delicada que aseguran que las cosechas para el próxima año ya están “amenazadas”.

Sobre todo, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los agricultores no cuentan con sistemas de riego, “el campo no está tecnificado”. Por lo que se ven obligados a sembrar una vez que inician las lluvias de la temporada, a inicios del presente mes, el cual ya estamos a una semana de finalizar y las aguas simplemente no llegan.

Los afectados son cientos de agricultores de la región quienes están dando a conocer que llevan casi un mes de atraso en las siembras. Debido a escasez de lluvias en esta temporada.

Aseguran que en la actualidad en diversas comunidades de distintos municipios, ya tienen preparadas cientos de hectáreas para poder sembrar maíz, sin embargo, las lluvias no llegan. En algunos lugares han caído pequeñas lloviznas que solo han servido para asentar el polvo, mientras que en otros lugares más prácticamente no ha caído ni una sola gota de agua.

Ante ese escenario, los maiceros están previendo que posiblemente solo hagan una siembra durante el presente año. No como en años anteriores, en que sembraban primera y segunda temporada.

Los problemas para los productores de maíz no terminan ahí, ya que un 80% de ellos trabaja con créditos que obtienen con diversas empresas a vuelta de cosecha.

Es decir, las empresas distribuidores de semilla, abono y todos los agroquímicos que utilizan en el campo, se los dan a crédito. Los cuales se verán obligados a pagar a pesar de la situación que están enfrentando, por la falta de lluvias.

Productores de algunas comunidades, en donde tuvieron presencia de lluvias a inicios del mes, se confiaron y sembraron, desafortunadamente ya presentan pérdidas económicas, porque las semillas no germinaron, se pudrieron por la falta de agua y el exceso de calor en el suelo.

Sin duda esta situación, es una pequeña muestra de que “el calentamiento global, y el cambio climático” son una realidad, y urge que las autoridades tomen otras medidas en conjunto con la población para revertir no solo los efectos negativos al medio ambiente, si no, que se vayan tomando medidas preventivas para poder apoyar económicamente a los agricultores.

Otra situación adversa que se visualiza, debido de toda esta situación, que afecta no solo a esta región, sino a amplias zonas del país, es que debido a la baja producción que se obtenga en el campo mexicano, se empiecen a encarecer, aun más, una gran variedad de productos agrícolas que son de consumo nacional.

El llamado de ayuda que hace la campesinada de esta región Costa-Soconusco es a tiempo. Ya que la fábrica de alimentos de nuestro país, como es el campo mexicano, está en riesgo.

¿Accidente o Atentado?

La polémica alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, popularmente conocida como “La Chona”, nuevamente fue noticia el pasado fin de semana.

Y es que la camioneta de modelo reciente que presuntamente conducía se salió de la cinta asfáltica para terminar encunetada en la carretera Tapachula-Suchiate, a la altura de la gasolinera conocida como “El Coatete”, muy cerca del poblado fronterizo.

¿Por qué intentaron ocultar este lamentable hecho?, esta situación ha desatado las especulaciones de que se pudo haber tratado de un supuesto “atentado” contra su persona. ¿A poco tiene enemigos?

Ya de por sí sus gobernados la conocen como una funcionaria que se maneja en situaciones “obscuras”. Con este tipo de situaciones, en donde se intenta ocultar la información, en nada le beneficia y genera más dudas.

Lo que debería de hacer la Edil morenista es “aclarar el hecho”, total, el que nada debe nada teme. Y es que no es el primer accidente en el que se le involucra.

Ya en tono de broma alguno de sus representados asegura que la Edil de Suchiate o aprende a manejar bien o cambia de chofer. No hay más.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

