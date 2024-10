EL QUINTO PODER DE MEXICO

Dejan Varados a Migrantes en Tuxtla Gutiérrez, Sin Papeles y Sin Dinero

Ernesto L. Quinteros

Cientos de migrantes de diversas nacionalidades, en su mayoría de origen venezolano han sido abandonados a su surte en la capital de Chiapas, Tuxtla, Gutiérrez, por parte de autoridades migratorias.

Es por eso que viven desde hace meses en el estacionamiento de la Plaza del Sol, en las afueras de una de las principales terminales de autobuses, en donde han instalado un campamento con tiendas y sabanas, ahí duermen y comen lo que pueden.

Este jueves, los baños privados, a los que solo se puede entrar mediante el pago de 7 Pesos, colapsaron, dejaron de dar servicio al público en general en la terminal del transporte, según los empleados del lugar porque se descompusieron. Y es a donde los migrantes acuden regularmente a realizar todas sus necesidades fisiológicas, incluso hasta se bañan, ante la falta de un lugar adecuados para asearse.

Esto ha generado que los extranjeros hagan sus necesidades fisiológicas en las inmediaciones del lugar, generando malestar entre comerciantes y vecinos de la zona.

El tema no es nuevo, lo que llama la atención es que las autoridades migratorias los detengan en la carretera antes de llegar a Oaxaca y los dejen abandonados en la capital de la entidad.

Según comentó una migrante de nombre Erika “N” a este espacio informativo, ella y su familia viajaban en un autobús que salió de Chiapas con destino a Oaxaca, con el fin de llegar al centro del país, pero en un retén las autoridades migratorias los bajaron y los vinieron a dejar a la capital de la entidad, sin papeles y sin dinero.

En la actualidad sobre viven de la caridad de la gente, así como del poco dinero que les pueden enviar sus familiares y amigos desde el extranjeros, sin embargo ya llevan aquí varados desde el mes de diciembre.

Lo que piden es que las autoridades migratorias mexicanas los dejen continuar su camino al norte del país y la frontera con Estados Unidos, porque no se quieren quedar aquí.

Salieron de Venezuela, y ya no pueden regresar, debido a la inseguridad y violencia que hay el país sudamericano.

La angustia y desesperación crece entre los extranjeros varados en la capital de Chiapas porque la gran mayoría no tiene documentación. Y quienes están intentando realizar sus trámites, les han dado cita para el mes de junio o julio en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y en las oficinas de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

El burocratismo en ambas dependencias aseguran es lo que los sigue manteniendo varados en esta ciudad. Y en donde tendrán que pasar las vacaciones de Semana Santa.

Y es prácticamente lo mismo que sucede en otras ciudades del estado, como Tapachula en donde los migrantes siguen llegando por miles cada semana.

Las historias de abusos y maltratos hacia estas personas se repiten una y otra vez.

Desafortunadamente las autoridades de nuestro país se han visto superadas ante esta crisis migratoria, que ahora también alcanzó a ciudades como Tuxtla Gutiérrez.

Mientras tanto, en la línea divisoria entre México y Guatemala no hay seguridad, por lo que los extranjeros de diversas nacionalidades siguen ingresando a territorio nacional sin problemas, en donde las autoridades migratorias ya no los atienden, tampoco los deportar y los quieren mantener retenidos en las diferentes ciudades de la entidad. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva DE SU AUTOR y no del periódico que la publica.

