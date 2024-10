EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Dejarán de Sembrar un Promedio de Mil Hectáreas de Maíz en la Costa-Soconusco de Chiapas

Una de las zonas más productivas en la entidad es la región Costa-Soconusco de Chiapas, en donde se cultivan árboles frutales diversos, además de granos, como el ajonjolí, maíz, soya, entre otra gran variedad de productos en el campo.

Es una zona eminentemente agrícola, y de esa actividad dependen económicamente miles de familias.

Sin embargo, en los últimos años han venido sufriendo una descapitalización, originada por la falta de apoyos verdaderos para el campo y sobre todo por el bajo precio que les pagan a los productores por sus cosechas.

Información proporcionada a este medio de comunicación, por parte de empresas distribuidoras de granos e insumos para la producción de maíz, dio a conocer que en la próxima temporada de siembra, que inicia en el mes de mayo, con la entrada de las lluvias, un promedio de “mil hectáreas” ya no serán sembradas con maíz, debido a que los productores atraviesan por una difícil situación económica.

El motivo es porque los rendimientos en los cultivos de este grano han estado muy bajos. Antes por cada hectárea obtenían de seis a siete toneladas de maíz, sin embargo esta situación ha mermado, y ahora solo obtienen de 3 a cinco toneladas por hectárea.

Aunado a esa situación, no tienen quién les compre sus cosechas a precios justos, como antes lo hacía la extinta Conasupo hoy Segalmex, dependencia creada en el presente sexenio, que lamentablemente se encuentra sumida en escándalos de corrupción a nivel nacional, por un fraude detectado por la Auditoria Superior de la Federación que asciende a 20 mil Millones de Pesos.

Para colmo de males, en los últimos cinco años, los insumos para el cultivo del maíz como semilla, abonos y foliares se triplicaron en precio. Así como se ha encarecido de manera desproporcionada la mano de obra y todo el proceso de maquila, como corte, desgrane y traslado.

Esta situación en la actualidad ya puso en jaque a los productores de maíz, quienes en la próxima temporada de mayo ya no sembrarán un promedio de “mil hectáreas” en esta región de la Costa-Soconusco de Chiapas.

Otra situación que ha golpeado a los productores de maíz, no solo de esta región de la Costa de Chiapas, sino de toda la República Mexicana, es que el Gobierno de México sigue importando este grano del extranjero, y sólo a Estados Unidos tiene programado comprarle 16 millones de toneladas de maíz amarillo en el 2024, para abastecer el consumo nacional.

Regresando a esta región de la Costa-Soconusco de Chiapas, dejar de sembrar maíz para cientos de familias que dependen de esta actividad agrícola, será muy difícil no sólo para ellos, sino para miles de familias más, ya que se trata de un producto básico en la alimentación de la población en general. Además de que el maíz también sirve para la alimentación de animales de corral en el campo.

La situación en el campo cada día se complica más, y urge que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen acciones emergentes para reactivar la “fábrica natural de alimentos”, de lo contrario tendremos problemas en un futuro no muy lejano. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Iglesia Católica Suspende Actividades

La iglesia católica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez anunció la suspensión de servicios en Semana Santa de manera presencial. Y utilizará las plataformas digitales para transmitir las misas.

Esto debido a los enfrentamientos armados que se suscitaron en días pasados en la carretera Tuxtla Gutiérrez –Ocozocoautla, situación que tiene consternada a la población.

Y es que esta información negativa sigue circulando en las benditas redes sociales, y eso genera miedo entre la población.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

