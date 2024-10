EL QUINTO PODER DE MEXICO

Continúa Vigente la Añeja Demanda de Tarifas Justas por Consumo de Energía Eléctrica

Ernesto L. Quinteros

La demanda añeja de miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en la región de la costa de Chiapas, sigue vigente. Lamentablemente este tema solo ha sido utilizado como bandera política para quienes aspiran a cargos de elección popular, sobre todo de Diputados federales y Senadores, quienes regularmente una vez que logran su objetivo de llegar al cargo, se olvidan de la población.

En las últimas semanas en este rotativo ha quedado documentado que existen diferentes organizaciones sociales que continúan en esa lucha. Sobre todo por los recibos de consumo de energía eléctrica que han llegado muy elevados a los miles de domicilios en esta región de la Costa.

El argumento de la paraestatal es que, las cuotas elevadas se derivan de que en los meses de agosto-septiembre hace mucho calor, y la población, por lógica, utiliza más aparatos electrodomésticos como ventiladores, congeladores, climas, etcétera.

Algo que podríamos tomar como obvio, sin embargo, se supone que en estos meses existe un subsidio del Gobierno Federal para las regiones o entidades en donde hace mucho calor, que supuestamente es aplicado del 1º de abril al 31 de octubre del presente año. Pero todo indica que Chiapas ha sido excluido de ese beneficio.

Como sea, las quejas y las denuncias, por los cobros abusivos de la paraestatal están a la orden del día, y ya es hora que esta demanda sea escuchada por las autoridades a nivel federal.

Porque también hay que decirlo, el servicio no es de muy buena calidad que digamos, y las denuncias por los constantes apagones por la falta del suministro eléctrico, son casi a diario.

Un ejemplo de lo que les comentó es la reciente denuncia que hicieron los colonos adheridos al Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), quienes se manifestaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en días pasados para exigir cambios de transformadores, cambios de postes, además de la revisión de cableados para poder mejorar el servicio de energía eléctrica.

El representante de dicha organización social, Horacio Juárez destacó que hay al menos 17 acuerdos que la CFE ha dejado sin respuesta, lo que ha generado molestia entre los usuarios.

Incluso aseguró que hay colonias que no han recibido atención durante más de cinco años. Y para colmo de males, las tarifas por el cobro del suministro eléctrico están llegando muy elevadas.

Lo mismo pasa con otras organizaciones que son un poco más radicales en esta región de la costa, como la 18 de Octubre, que también en días pasados denunció los altos costos en los recibos que emite la CFE.

Si hay algo de lo que se queja la población en general en este momento, es de la falta de recursos económicos, no hay circulante, la economía esta contraída, y no hay ni un solo negocio que se diga próspero.

Debido a esa situación es necesario que las autoridades federales retomen el tema de brindar “una tarifa justa para Chiapas”.

Ruje el Jaguar en Tapachula.

Este miércoles se espera la llegada del Gobernador Electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar a la Ciudad de Tapachula, quien tiene previsto dar a conocer otro bloque de los nombres de las mujeres y hombres que lo acompañarán en puestos claves en su gabinete.

La próxima administración estatal ha generado una gran expectativa ciudadana, lo cual quedó demostrado con una votación histórica en el pasado proceso electoral, en donde el Jaguar Negro es el Gobernador más votado en la historia de la entidad.

