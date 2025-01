EL QUINTO PODER DE MEXICO

Vienen Más Migrantes en Camino para Ingresar a Territorio Mexicano

Ernesto L. Quinteros

Según organismos internacionales para el presente año se tiene previsto el arribo a territorio mexicano de miles de migrantes de diversas nacionalidades. Y se habla cifras alarmantes de población en contexto de movilidad, debido a que vienen huyendo de la pobreza y la violencia de sus lugares de origen.

Están en camino por Centro y Sudamérica, por lo que en las próximas semanas seremos testigos de la difícil situación que enfrentan estas familias.

Mientras tanto se complica la situación en la frontera sur de México, a donde a diario arriban cientos de familias extranjeras.

La crisis migratoria se recrudece en esta zona fronteriza con Guatemala, principalmente en la Ciudad de Tapachula. Localidad que se ha convertido en el epicentro de la problemática, debido a que aquí se encuentran varadas miles de familias extranjeras en espera de que les resuelvan sus trámites de asilo o refugio por parte de las autoridades.

No es nada nuevo, sin embargo, retomamos este tema, porque en los próximos días la comunidad migrante empezará a actuar con mayor desesperación, debido a que nadie se quiere quedar aquí, ellos quieren ir en busca del sueño americano a los Estados Unidos.

Y ahora el gran problema se llama DonaldTrump Presidente Electo de los Estados Unidos, quien tomará protesta en el cargo el próximo 20 de Enero. Es decir, ya estamos a escasos quince días de esehecho. Y mientras más se acerca esta fecha, más aprieta la desesperación y angustia de las familias varadas en esta región y en diferentes entidades del territorio mexicano.

No hay que olvidar que el próximo mandatario norteamericano ha prometido emprender duras políticas antimigrantes, además de que también han manifestado abiertamente que durante su gobierno van a deportar a “un millón de migrantes cada año”.

Algo que se le ha criticado mucho al próximo Presidente de la nación más poderosa del mundo, ya que para alcanzar ese número de deportaciones es algo casi imposible, por cuestiones logística y presupuestales. Sin embargo, la amenaza es real, y lamentablemente el magnate republicano ha encontrado eco en esta propuesta por parte de otros de sus connacionales, quienes han realizado importantes donaciones para lograr esas deportaciones masivas.

Está más que cantado que cuando entre en funciones Donald Trump se va a endurecer la vigilancia en la frontera de México con Estados Unidos, y esa situación provocará un cuello de botella en esta frontera sur. En donde también hay que decirlo, muchos extranjeros quedarán atrapados aquí.

Por eso, desde este momento el Gobierno Federal en nuestro país debe actuar en consecuencia porque será necesario accionar un plan emergente para atender a las miles de familias extranjeras que se queden varadas en México.

Es reiterativo decirlo, pero hay que hacerlo, hay ciudades como Tapachula en donde se encuentran varadas miles de familias de diversas nacionalidades, quienes por mera necesidad se quedarán viviendo en esta región, en lo que analizan su situación, para tomar una decisión sobre su futuro.

Y para eso necesitarán trabajo, vivienda, servicios de salud, educación, etcétera;pero… ¿existen las condiciones para atender toda esta población?

Si ya en la actualidad vemos campamentos provisionales en diferentes zonas de la ciudad. Cuando entre en funciones Donald Trump se endurecerá la vigilancia fronteriza, y con ello se detendrá o se desacelerará el paso legal e ilegal hacia los Estados Unidos.

Esta situación la han vendido advirtiendo reiteradamente analistas internacionales, lamentablemente no se le ha dado la importancia necesaria.

Mientras tanto, en las primeras horas de este 2 de Enero del presente año, ya salió de Tapachula una enésima caravana integrada por más de mil personas de diversas nacionalidades, quienes ya recorren la Costa de Chiapas.

Según activistas y defensores de los derechos de los migrantes, esta decisión de salir caminando de esta localidad la tomaron debido a la falta de atención del INM y COMAR.

Es triste decirlo, pero todo indica que esta situación seguirá repitiéndose, pues son miles de migrantes los que ya vienen en camino. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

