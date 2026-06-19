EL QUINTO PODER DE MÉXICO

La Frontera Sur Espera a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo

Ernesto L. Quinteros

La posible visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la frontera sur de México ha generado expectativa en diversos sectores productivos, particularmente entre ganaderos, agricultores y empresarios vinculados al campo chiapaneco.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial, fuentes extraoficiales del Gobierno Federal señalan que la mandataria podría arribar a esta región para supervisar e inaugurar la planta procesadora de moscas estériles destinada al combate del gusano barrenador del ganado en el municipio de Metapa.

No se trata de una visita cualquiera. La presencia de la titular del Ejecutivo Federal tendría una enorme carga simbólica y política, pues enviaría un mensaje claro sobre la importancia estratégica que representa la frontera sur para el desarrollo económico y sanitario del país.

Durante años, esta región ha demandado mayor atención federal en temas de infraestructura, seguridad, salud y desarrollo rural. Hoy, el combate al gusano barrenador se ha convertido en una prioridad nacional.

El problema no es menor. La reaparición y expansión de esta plaga ha encendido las alertas en el sector pecuario. Productores de ganado bovino, porcino y pequeños campesinos han denunciado reiteradamente los daños ocasionados por el insecto, cuya larva se alimenta de tejidos vivos y provoca graves afectaciones en los animales. El impacto económico es considerable, ya que compromete la productividad, genera pérdidas directas y pone en riesgo la comercialización de productos pecuarios tanto en mercados nacionales como internacionales.

Pero el asunto trasciende el ámbito económico. La presencia del gusano barrenador también representa un desafío de salud pública. En diversas entidades del país se han reportado casos de miasis en seres humanos, principalmente en personas adultas mayores, pacientes con movilidad limitada y sectores vulnerables de la población. Esto demuestra que no se trata únicamente de proteger al ganado, sino de implementar una estrategia integral para salvaguardar la salud de las comunidades rurales.

Por ello, la construcción de una planta especializada para la producción de moscas estériles en el municipio fronterizo con Guatemala constituye una de las apuestas más importantes en materia de sanidad animal de los últimos años. La técnica, utilizada con éxito en diversas partes del mundo, consiste en liberar ejemplares esterilizados que interrumpen el ciclo reproductivo de la plaga hasta reducir drásticamente su población.

Además, este proyecto refleja la cooperación binacional entre México y Estados Unidos, países que comparten intereses económicos y sanitarios en torno a la industria ganadera. La inversión conjunta demuestra que el control del gusano barrenador no es un problema local, sino un asunto de alcance regional que puede afectar cadenas productivas completas.

Sin embargo, más allá de los discursos y de las futuras ceremonias de inauguración, los productores esperan resultados concretos. La realidad en las comunidades rurales sigue siendo compleja. Los ganaderos continúan implementando medidas preventivas con recursos propios, mientras que pequeños productores enfrentan costos adicionales para proteger sus animales y evitar pérdidas económicas.

La eventual presencia de la Presidenta sería una oportunidad para escuchar directamente las inquietudes del campo chiapaneco y para reafirmar el compromiso del gobierno federal con una región que históricamente ha contribuido al desarrollo agropecuario del país.

Por ahora, la expectativa crece en torno a una visita que podría marcar un momento importante para la frontera sur. Sin embargo, según información extraoficial obtenida por este espacio, la planta procesadora de moscas estériles continúa en proceso constructivo, por lo que aún se desconoce la fecha exacta en que podría concretarse la llegada de la mandataria federal a territorio chiapaneco.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

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