Lupillo Rivera no se quitará   tatuaje de Belinda

ÓRBITA DE ESTRELLAS

POR ARTURO CÓRDOVA

El cantante Lupillo Rivera expresó que no planea quitarse el tatuaje que se hizo del rostro de Belinda, debido a que le dio su palabra a la cantante. “El tatuaje de Belinda lo voy a tener siempre, no me lo voy a quitar, porque le di mi palabra a ella de que me voy a quedar con el tatuaje y así va a ser”, indicó el cantante.

Señaló que aún cuando se volviera a enamorar siempre llevará a la cantante consigo: “Así tenemos que aceptar a las mujeres como vienen, la mujer es un ser humano que no la puedes cambiar, la tienes que recibir como viene la mujer, y ahora me toca a mí, así me tienen que recibir, como vengo “, indicó.

El cantante se rehusó a revelar si también seguirá llevando el de su ex esposa, por el contrario, reafirmó que el de Belinda no se lo borrará. “El de Belinda ahí se va a quedar”, puntualizó.