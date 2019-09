Yolanda Andrade asegura que la relación que mantuvo con Verónica Castro no debe de ser  vergonzoso para la actriz

La conductora Yolanda Andrade lamentó que Verónica Castro no reconozca la relación que mantuvieron por considerarlo vergonzoso, pues al menos de su parte, hubo mucho amor.

“Lo que en algún momento fue bonito se convirtió quizá, del otro lado en algo vergonzoso, para mí fue importante, para mí fue relevante en ese momento, yo si estaba enamorada y si eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio, no sé qué le pasa por su corazón o por su mente, esa es su vida, en un momento parte de mi vida fue ella, no tiene nada de malo no hicimos nada malo”, indicó.

A pesar de que en redes sociales ya hubo quien la amenazo de muerte, la conductora dice respetar las opiniones de los demás.

“La gente puede opinar lo que quiera, a mí honestamente no me afecta en nada, se vale que la gente se exprese como quiera, pero también es importante informarse antes de opinar”, indicó.

Incluso, reconoce que tanto ella como Verónica no supieron manejar la situación.

“Si nos prendimos, se prendió ella, me prendí yo, ella hablo muy despectivamente de mí en Argentina, ustedes también pongan el audio de lo que dijo ella en Argentina, es algo que sucedió, que fue verdad y punto que le hacemos”, comentó.

La conductora espera que Verónica recapacite y no se retire.

“Las preferencias no tienen que ver nada con la carrera. Dios quiera que no (se retire) a Verónica la gente la quiere mucho” puntualizó.