Latin America: Ricardo Montaner y Banda MS, Premio por su Trayectoria

Ricardo Montaner y la Banda MS han sido reconocidos en los Latin American Music Award, con el premio Legacy a su trayectoria. Montaner agradeció, inicialmente, a Jesucristo porque le ha cumplido las promesas que le hizo, así como a su esposa que prácticamente lo ha acompañado en sus 45 años de carrera.

“Daré un mensaje a todos mis colegas que veo aquí, sobre todo los que acaban de empezar y es decirles que vale la pena seguir trabajando, que cumplan 45 años de carrera y sigan parados ahí donde los estaré viendo en 45 años y darles la patadita de la suerte, como una vez me la dieron a mí”, indicó Montaner.

El cantante de «La cima del cielo» y «Me va a extrañar» recibió su premio de manos de Thalía, ataviado de traje, camisa y tenis. En tanto La Banda MS agradeció el premio a través de la voz de su cantante Oswaldo Silvas.

“Hace 21 años inició un sueño en Mazatlán, Sinaloa, donde era poder llevar música a todos los rincones del mundo y hace unos años cambió a no llevar el nombre de una banda, sino de la música mexicana, no lo hemos logrado, pero estamos”, expresó. La Arena MGM Grand Garden de Las Vegas ha sido la sede del evento en el que Marc Anthony y Carin Leon han cimbrado el escenario con «Ale, Ale» y «Cuando la vida sea trago», respectivamente. SUN