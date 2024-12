Jennifer Lopez Cancela su Gira Mundial en Medio de Crisis Matrimonial

Desde hace semanas, la versión sobre una posible crisis en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha estado cobrando fuerza. Aunque ocasionalmente son vistos juntos en lugares como Los Ángeles, otras veces la cantante se ha dejado ver sola, enfocada en sus compromisos profesionales. Además, se ha reportado que la pareja no comparte la misma residencia desde hace algún tiempo, alimentando aún más las especulaciones sobre una separación.

Recientemente, las versiones tomaron aún más fuerza con la cancelación de la gira de Lopez, «THIS IS ME…LIVE», que estaba programada para iniciar en junio y recorrer diversas ciudades de América del Norte. Según informó «TMZ», la cancelación parece ser definitiva. En un comunicado publicado en la página oficial del tour, la famosa explicó que tomó la difícil decisión con el fin de dedicar tiempo a sus hijos, familia y amigos cercanos, expresando su desconsuelo por decepcionar a sus seguidores. “Estaremos todos juntos nuevamente. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima…”, prometió.

Aunque en un principio se especuló que la baja venta de boletos pudo haber sido la causa de la cancelación, fuentes informaron a «TMZ» que esto no era cierto, ya que las ventas estaban en aumento. Se cree que la decisión está relacionada con un momento personal difícil en la vida de la cantante, lo que se refleja en su mensaje de desánimo. Hasta la fecha, ni Ben ni Jennifer han abordado públicamente el estado de su matrimonio, dejando a los medios y al público con incertidumbre sobre su relación. SUN