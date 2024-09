Joy Huerta Entra por la Puerta Grande a Broadway

En los últimos 20 años Broadway le ha abierto las puertas varios artistas mexicanos, que han logrado conquistar al público y a la crítica especializada de la meca del teatro, y hoy se suma un talento más, la cantante y compositora Joy Huerta, del dueto Jesse y Joy, quien hará su debut con un musical en 2025.

Pero esta talentosa mujer no subirá al escenario, sino que tuvo la tarea de crear las canciones para el musical «Real Women Have Curves», así lo dio a conocer la intérprete de «Espacio sideral» a través de una publicación en su cuenta de Intagram. “Hace cuatro años, justo antes de la pandemia, dos productores de Broadway vinieron a verme a Ciudad de México para ver si estaría interesada en escribir la música y las letras para un musical de Broadway, y estoy loca de felicidad de anunciar que ‘Real Women Have Curves’ llegará a Broadway en 2025”, compartió Joy en su mensaje.

Mostrando algunas fotos donde se ve un libreto con su nombre, ella conviviendo con parte del equipo y durante un ensayo, incluso un ejemplar de la obra homónima de la escritora Josefina López, en que está basado este musical; Joy compartió su felicidad por la cristalización de este proyecto. SUN