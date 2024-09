Julio César Chávez se Pone en Guardia Para Mostrar su Vida

FOTO::: JULIO CESAR CHAVEZ

El nombre de Julio César Chávez es sinónimo de leyenda en el box mexicano, pero sigue siendo un ser humano con virtudes y muchos errores, y eso es lo que este ídolo quiere mostrar a la gente a través del reality «Los Chávez».

“Quiero que vean cómo es el gran campeón mexicano, lejos del boxeo, pero con los golpes de la vida, que pegan más duro que los que se dan en el ring. Tengo que agradecerle a Dios que me dio otra oportunidad, que he sabido aprovechar, tratando de ayudar a otra gente. Quiero que vean al Julio que ríe, llora, grita, mienta madres, al padre, al hijo, al esposo y al abuelo”, expresó.

Julio explicó que no tenía la intención de hacer reality sobre su familia, pero su esposa Myriam Escobar lo convenció y por eso «Los Chávez» hoy es una realidad. “No fue fácil, porque en ese momento pasaban cosas delicadas en la familia, pero ahora estoy contento de haberlo hecho, mucha gente se va a reflejar en nosotros porque, ¿en qué familia no hay problemas o una oveja negra?”.

A lo largo de seis episodios, el excampeón permite al espectador verlo en su cotidianidad, visitando su clínica, su gym, planeando una boda con su esposa, pero también viviendo la frustración de estar alejado de sus hijos mayores, Julio César Chávez Jr. y Omar, quienes tienen problemas de adicciones.

“Esto es un mensaje de vida para la gente que tiene problemas de adicciones, que no haya cómo hacerle con sus hijos; que también sea algo de prevención para que los padres de familia pongan más atención a sus pequeños”, dijo Chávez sobre la serie que ya está disponible en Disney+. SUN