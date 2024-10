Yuri se Muestra al Natural y Rompe en Llanto: “Perdón la Facha”, Dice

La cantante Yuri lo muestra casi todo en sus redes, desde sus conciertos, los aplausos y el detrás de cámaras previo a un show, momentos de estrés antes de salir a darlo todo al escenario, y esta vez compartió un momento vulnerable.

A través de sus redes, la intérprete de 60 años se dejó ver al natural y llorando, al parecer se está desahogando tras ver o un video o unas fotos previo a un nuevo proyecto, motivo por el cual se muestra muy conmovida hasta llegar al llanto. El momento ha generado muchas respuestas de sus seguidores y de sus amigos, quienes le han escrito apapachos y le han recordado lo mucho que la quieren.

“En el proceso de este nuevo proyecto, las emociones no han dejado de moverse, perdón la facha, pero en los momentos de relax y revisando el material, las lágrimas me ganaron y a mí no me da pena mostrarme como soy. ¡Pronto les compartiré de qué se trata! Los amo”.

Yuri se encuentra en la parte final de su gira «Euforia», la cual la llevará la próxima semana a Nicaragua. SUN