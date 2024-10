Irina Baeva Aclara Cuál es su Vínculo Actual con Gabriel Soto

Irina Baeva niega que haya reanudado su relación con Gabriel Soto, a tres meses de su rompimiento, pues a pesar de que, en los últimos días, se les ha visto juntos, la actriz asegura que es porque, en la actualidad, tienen un trato cordial.

Este fue el caso de su presunta primera separación, en 2023, época en que el actor grababa la telenovela «Mi camino es amarte», en la que compartió créditos con Sara Corrales, con la que se le vinculó sentimentalmente.

Y aunque, en ese momento, la pareja negó por completo que se hubieran separado temporalmente, el actor dejó de compartir fotografías con Baeva en sus redes.

A diferencia de Soto, la actriz rusa y las publicaciones donde mostraba su anillo de compromiso se hicieron frecuentes.

Cuando el actor hizo oficial la noticia de su separación, en julio pasado, Irina se mostró sorprendida y aseguró que Gabriel no había buscado su consentimiento para publicar el comunicado en donde incluyó su nombre y en el que aseguraba que su relación había acabado tiempos atrás, versión que la actriz desmintió, afirmando que sólo unos días atrás seguían juntos.

La gran diferencia entre una versión y otra se hizo mayor cuando Soto aseguró que no se había casado con Baeva, pese a que ella mostró pruebas de la ceremonia que llevaron a cabo.

Sin embargo, los malos términos en que acabaron su relación han quedado atrás, pues en una entrevista para la prensa, la actriz de «Aventurera» compartió que decidieron limar asperezas y aclaró que esto no es sinónimo de una reconciliación amorosa entre ellos.

«Tenemos buena comunicación, no tenemos por qué ser enemigos, no hay un regreso para nosotros en este momento, no estamos juntos como pareja, nuestra relación de pareja terminó, pero no por eso tenemos que llevarnos mal y no podamos compartir, todo tranquilo», señaló.

Aunque no descartó por completo la posibilidad de que un día puedan reconciliarse.

«Yo siempre digo, cuéntale a Dios tus planes y hazlo reír, yo no sé qué va a pasar el día de mañana». Sun