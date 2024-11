Gomita Estrena Canción en YouTube

Gomita, la conocida influencer y personalidad de la televisión mexicana, ha dado un paso más en su carrera musical con el lanzamiento de su nueva canción, donde lanzó un dardo a las integrantes del «Team Mar», Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

Por medio de YouTube, Araceli, nombre real de la influencer compartió la canción “Puro team Gomita”, donde tiene una pequeña aparición el youtuber Adrián Marcelo. El más reciente tema de Gomita surge como respuesta a las burlas y críticas que recibió durante su participación en un popular reality show «La Casa de los Famosos». Durante ese tiempo, la famosa se convirtió en blanco de memes y comparaciones con personajes animados como Maui de Moana y «Mamá Coco».

Ante ello, la influencer decidió transformar esas experiencias negativas en un impulso para su carrera musical. En la canción, Gomita expresó su postura con la frase: “¿Qué pensaron, que me iba a quedar callada?”. Además, el título Puro Team Gomita hace alusión a una frase viral que su madre pronunció al defenderla en las redes sociales durante las transmisiones en vivo del programa.

Por su parte, lanzó un dardo a las integrantes del «Team Mar». “Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar […] Las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”. Hasta la mañana de este viernes, el video cuenta con 101 mil reproducciones y más de 9 mil «likes». SUN