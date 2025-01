Hace dos años, Dulce Presentaba a Francisco Cantú Como su Cita

Pese a que Francisco Cantú niega haber sostenido cualquier tipo de vínculo amoroso con Dulce, quien afirma que sólo fue su amiga, en una entrevista de hace dos años, en la que acompañó a la cantante en una alfombra roja, ella confió que Cantú era una persona con la que se estaba conociendo.

Las diferencias entre Dulce y su hija, Romina Mircoli, se agudizaron por el trato que la cantante tenía con Cantú, esto debido a que la joven desconfiaba de las buenas intenciones del empresario, el que llegó a sugerir que podría contagiar a su madre de VIH. Molesto por los dichos de Romina, Francisco no sólo negó haber tenido un romance con Dulce, sino que arremetió contra su hija, asegurando que maltrataba a su madre, a quien tenía vigilada, aparentemente, para evitar los encuentros entre ella y Cantú.

Las declaraciones de Cantú, que conoció a Dulce en la gira de 2022 de «GranDiosas», se contradicen, al menos, con las declaraciones que Dulce concedió a Eden Dorantes, y otros integrantes de la prensa, en agosto de ese mismo año, cuando pasearon juntos en la alfombra roja del homenaje que, en vida, se organizó en Bellas Artes para Silvia Pinal.

La intérprete de «Lobo» no sorprendió sólo por el bello atuendo con que se dio cita en el evento, sino porque lo hizo acompañada, pues desde que se divorció del padre de su hija, Luis Mircoli, nunca se dejó ver, públicamente, con otra persona.

Se trataba de Cantú que, infundado en un traje negro, se retrató junto a la cantante, así como le dio espacio para ser fotografiada por separado, aunque se volvió a reunir con ella cuando la prensa la cuestionó acerca de la identidad de su acompañante. Sonriendo, Dulce aclaró que, si bien, estaba conociendo a Francisco, quería dejar en claro que aún no era su pareja.

“Nada más es una persona que estoy tratando, nos estamos conociendo, y todavía no hay nada, así que tú digas ´ay sí, ya es mi novio; el camino te junta, la vida te junta´, los hombres tienen que ser caballeros y él es un caballero”, expresó. SUN