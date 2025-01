Elizabeth Álvarez Evita Hablar de Jorge Salinas y su Hija Valentina

Luego de toda una niñez y adolescencia sin convivir con su padre, la hija de la actriz Andrea Noli, Valentina, comienza a crear un lazo con Jorge Salinas, el que la misma madre de la joven asegura que fue propiciado por Elizabeth Álvarez, la esposa del actor, y aunque Noli ha mostrado su gratitud por este acto, la actriz de «Perfume de Gardenias» sigue evitando hablar de ella.

Hace 15 días, Noli confirmó que los rumores que estuvieron circulando eran ciertos; Valentina ya convive con su padre, situación que reconoció que la causaba gran dicha, debido a que nunca perdió la esperanza de que su hija y su expareja construyeran el vínculo familiar que nunca pudieron sostener, debido a la negativa del actor. Abierta a hablar del tema, la actriz reconoció que Elizabeth ha sido clave para que su hija y Salinas recuperen el tiempo perdido: “(Elizabeth) ha sido fundamental”.

Noli no sólo dio crédito a la actriz, sino también al actor, a su hija y a ella misma, debido a que todas las partes tuvieron qué vivir una evolución y madurez para tener la sabiduría de encontrarse con el deseo de conciliación.

“Es algo que hemos trabajado todos estos años, yo, ella, Jorge y su familia por su lado, ha sido un extraordinario regalo, ahora ellos tienen su contacto, su comunicación, y yo no podría estar más feliz, están reconstruyendo su relación desde cero”.

Sin embargo, Elizabeth sigue en una postura en la que prefiere no abordar el tema, al menos no públicamente, pues se negó, a toda costa, a responder a las preguntas en torno al asunto en el último evento de «Perfume de gardenias», argumentado que era una noche para hablar de la gira de la obra, alrededor de toda la República. Al escuchar el nombre de Noli, la actriz recalcó: “Mira, hoy nada más vamos a hablar cosas de ´Perfume de Gardenias´, hoy, de verdad, por respeto a todos nuestros compañeros, al público, nada más vamos a hablar de la obra”.

Pero, así como continuaron los cuestionamientos, también su determinación de no abordar el tema. “No puedo hablar hoy de temas personales, porque venimos a hablar aquí de promoción, hoy no es el día”. SUN