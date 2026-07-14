Diana Bovio Disfruta ser Madre de Ficción

A la actriz Diana Bovio no le preocupa que la llamen para representar a mamás en pantalla, como se le verá en la serie «Mal de amores», porque cuando le ha tocado interpretarlas hace a mujeres que por diversas situaciones tuvieron hijos siendo muy jóvenes. Ya pasó por esa experiencia en la comedia «De brutas nada», en la que tiene hijos adolescentes, pero se da a entender que los tuvo cuando el personaje tenía unos 18 años. Y en la más reciente entrega de «Mirreyes vs Godínez» sale con un bebé.

Ahora en «Mal de amores», historia situada en la época revolucionaria que llegará a la plataforma Netflix en septiembre próximo, dará vida a Josefa, la madre de la protagonista Emilia (Renata Vaca, Saw X). “He hecho varias mamás, en la Revolución se tenían hijos desde muy jóvenes. En ‘Mal de amores’ es la mujer que es mucho corazón, de apapacho, que inspira libertad a la hija”, detalla Bovio.

Diana es acompañada en los roles principales por Iván Amozurritia (El niñero) y Juan Pablo Fuentes (Bandidos). La historia es la de una joven que lucha por sus convicciones, al mismo tiempo que se encuentra en la encrucijada a de elegir a un revolucionario o un médico.

«Mal de amores» es la segunda obra de Mastretta en ser llevada al audiovisual, la primera, «Arráncame la vida», en 2008. “Viajar a esa época, con esta historia de mujeres fuertes, adelantadas a su época es una maravilla y más cuando se trata de una buena novela”, expresa Bovio. SUN