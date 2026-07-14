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Paulina Rubio Disfruta el Verano Junto a sus Hijos

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La cantante Paulina Rubio pasó su más reciente cumpleaños, el pasado 17 de junio, junto a sus dos hijos, pero no es sino hasta ahora que comparte algunos de los momentos que vivió, no sólo en presencia de Eros, su hijo mejor, sino también de su primogénito, Andrea Nicolás, por el que atraviesa una disputa legal con su exmarido, Nicolás Vallejo-Nájera, quien desea obtener la custodia del menor.
Fue a inicios de mayo, cuando «la Chica dorada» volvió a verse con su ex, mejor conocido como «Colate», en la Corte Familiar de Miami, ya que ambos solicitan la custodia del hijo que comparten, alegando que la contraparte no es apta para ofrecerle una crianza adecuada.
Tras las tensiones que vivió, después de que el español declarara que la relación entre «Pau» y Andrea Nicolás, de 15 años, ya era inexistente, la cantante de pop recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores que, al menos, durante este verano, el adolescente se encuentra a su lado.
Por las imágenes que compartió, la intérprete de «Yo no soy esa mujer» cenó junto a los menores para celebrar su aniversario; en lo que parece ser una ciudad de Europa, sus acompañantes le cantan las mañanitas y, Andrea Nicolás, la graba con su celular, mientras ella se prepara para apagar la velita que destella arriba del postre que está por comer. SUN

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