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Harry Styles Agradece 16 Años de Carrera en el Estadio GNP

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Harry Styles se presentó esta noche ante 68 mil 500 personas, a quienes más allá de la música les quiso dejar un mensaje contundente: volver a la comunidad no solo en momentos como este concierto en el Estadio GNP.
El británico aprovechó «Carla’s Song» para hablar un poco con sus fans, pues, antes de esta canción tomó el micrófono y agradeció la asistencia a su concierto.
«Tener estos shows con ustedes es justo lo que buscaba en este álbum, bailar con amigos, con extraños, la siguiente que vamos a tocar para ustedes fue sobre una experiencia que tuve, un recordatorio de lo privilegiado que es ser parte de la vida de la gente a través de la música», dijo.
«Quiero agradecerles por permitirme ser parte de sus vidas, de esta música, significa muchísimo para mí. Gracias por confiar en mí, en la música, por estar aquí esta noche. Significa muchísimo. Gracias, gracias, gracias», complementó.
La unión entre personas es algo que para Harry ha cobrado importancia a la par que el mundo parece olvidarla, motivo por el que su gira se llama «Together Together».
En el mismo discurso, Styles invitó a sus fans a que, al salir del concierto, no olviden de lo que significa y continúen bailando con extraños.
Asimismo, el exmiembro de One Direction agradeció a sus seguidores por el amor que le han mostrado en cada ocasión que ha visitado México y por el apoyo brindado, sin importar si lo siguen desde que lanzó su más reciente disco o desde hace 16 años cuando inició su carrera.
El concierto comenzó cerca de las 21:00 horas cuando los primeros acordes de «Are you listening yet?» sonaron y la figura del británico, corriendo y portando un saco rosa y pantalón negro, hicieron estallar un grito en el recinto.
El fin del show llegó pasadas las 23:00 con «As it was» y un espectáculo de pirotecnia.
«Gracias, gracias, gracias por… Han sido absolutamente increíbles cada vez que he estado en México. Y les agradezco por eso. Gracias por estar con nosotros esta noche bajo la lluvia y sudar con nosotros, bailando y cantando.», mencionó Harry Styles. Sun

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