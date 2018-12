Millonarios Fondos Asignados a Programas del Campo No Llegaron a los Productores

*ASF Detecta Irregularidades en SAGARPA.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre.- Por enésima ocasión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que se encontró irregularidades por 159 millones 641 mil 100 Pesos en dos componentes del Programa de Apoyo a Pequeños Productores.

En el componente “Arráigate Joven-Impulso Emprendedor” el órgano fiscalizador detectó anomalías por 37 millones 247 mil 500 Pesos.

Mientras que en el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, en su componente “Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva”, hubo pagos sin determinar su destino por 122 millones 393 mil 600 Pesos.

La ASF también llevó a cabo una investigación en torno a los recursos para la cafeticultura, y comprobó daño o perjuicio por 445.3 millones de Pesos, solamente en la verificación de dos programas.

Los resultados de esa investigación confirmaron que los apoyos a productores de café en el país se convirtieron en un nicho de corrupción, y por ello los sectores productivos de Chiapas exigieron la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público.

15 auditorías a ese rubro han permitido encontrar que, en los programas “Componente Procafé” e “Impulso Productivo al Café” hubo pagos injustificados a beneficiarios y a proveedores no autorizados por la Sagarpa, así como facturas apócrifas.

Por todo ello la ASF había solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que también auditara a personas morales.

Otras investigaciones realizadas confirmaron irregularidades por 204 millones 149 mil Pesos. Esos resultados corresponden a la auditoría 15-0-08100-12-0330, de los dos mismos programas que ahora se revela fueron utilizados para fines distintos a los que fueron creados.

Según el informe de la ASF, derivado de que los responsables del componente no llevaron a cabo una supervisión, se realizaron entregas de recursos sin tener la certeza de que los beneficiados que lo recibieron eran población objetivo, lo cual ocasionó el pago a 48 mil 147 personas por un monto de 107 millones 15 mil Pesos que no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero.

De igual forma se detectaron pagos duplicados a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 40 mil Pesos.

Asimismo, “los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país y razón de ser de los programas sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la oportunidad de incrementar la producción y la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos”.

De ello, unos 107 millones de Pesos fueron supuestamente distribuidos a través de tres conceptos de apoyo: Incentivo Económico, entregado a 19 mil 546 cafetaleros, que implicó un monto de 25 millones 409 mil 800 Pesos; Planta de Café, para 16 mil 384 beneficiarios sin empadronar, por 40 millones 518 mil 800 Pesos, y Paquete Tecnológico, asignado a 12 mil 217 productores.

Lo detectado indica que tampoco se tiene certeza de que los beneficiarios tenían una superficie de siembra y el mantenimiento de la plantación de café, para poder considerarse como población objetivo del componente e inscribirse en el padrón. “Esta acción perjudicó a quienes sí se encuentran empadronados y no fueron apoyados por la dependencia”.

Funcionarios Aparecen Entre los Beneficiados.

Precisamente, la Sagarpa había acumulado 174 denuncias interpuestas en su contra por la ASF en el periodo que comprende de 1998 hasta el año pasado. Se cree que al final de este año, la cifra podría superar las 200.

Con ello, esa dependencia federal se ubica en el primer lugar nacional con más procedimientos en su contra, la mayoría por corrupción.

La ASF ha confirmado que, en tan solo un año, 220 funcionarios habían sido beneficiados con el programa Procampo.

“En los recursos del programa para la cafeticultura, hay una corrupción abierta y descarada, en la que forzosamente tienen que estar involucrados funcionarios en todos los niveles”, sostuvieron representantes de la cafeticultura en la Entidad.

Por ello, diversos representantes de organizaciones productivas de Chiapas solicitaron de amanera conjunta al nuevo Gobierno Federal que se indague los recursos destinados para el café de los últimos dos años, ya que se presume un fraude superior a los 700 millones de Pesos.

En esa supuesta desviación de recursos federales, según señalan, pudieran estar involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel, viveristas (proveedores de plantas de café) e intermediarios.

En el expediente se anexaron la lista de los proveedores de plantas en el país, incluyendo a los 32 que aparecen por Chiapas, así como una lista de 132 hojas de supuestos beneficiarios.

Por si eso no fuera suficiente, a través del programa de fomento a la producción de maíz y frijol, la ASF detectó un presunto daño al erario por parte de la SAGARPA, por un monto de 209 millones 918 mil Pesos.

Se descubrió que se hicieron “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil Pesos a 3 mil 021 beneficiarios duplicados o de los llamados ‘clonados’, es decir, la dependencia entregó dos veces el apoyo a una misma persona.

De igual forma, se “entregaron” recursos a 271 productores que ya habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas de entrega de los apoyos, y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil Pesos en subsidios.

Se detectó también que las Delegaciones de la Sagarpa en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, recibieron un total de 88 millones 531 mil Pesos para apoyar a 25 mil 905 productores agrícolas, a pesar de que estos subsidios “no fueron requeridos”, y de que no entregaron a la ASF la documentación que acreditara el pago de las ayudas, o sea, ese dinero no se sabe a dónde fue a parar.

Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Productores de Café, con sede en Tapachula, denunció que se encuentran desaparecidos más de mil millones de Pesos del Fondo Estabilizador de los Precios de ese cultivo, que se cree, funcionarios federales desviaron hacia asociaciones civiles para poder disponer de esos recursos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello