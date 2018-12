AMLO y Gobernadores del Sur-Sureste Firman Convenio Para Federalizar Salud

* Anuncia Inversión de 22 Mil 500 mdp al Sector Salud.

Mérida, Yucatán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con los gobernadores de los ocho estados del sur-sureste del país el “Acuerdo para Garantizar el Derecho de Acceso a los Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos de la Población sin Seguridad Social”, con lo que dio el primer paso para federalizar ese sector que, dijo, “está peor que el educativo”.

El mandatario lanzó así la primera fase del programa para instituir el nuevo “sistema nacional de salud para el bienestar de los mexicanos”, pues si bien ese derecho está consagrado en la Constitución, en los hechos ha sido “letra muerta”.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, el plan arrancó en los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque es “la región más abandonada del país que vive y padece la paradoja de ser la que tiene más recursos naturales y más riquezas, pero al mismo tiempo es la región con más pobreza en México”.

López Obrador explicó que el documento firmado con los gobernadores Mauricio Vila (Yucatán), Héctor Astudillo (Guerrero), Alejandro Murat (Oaxaca), Rutilio Escandón (Chiapas), Cuitláhuac García (Veracruz), Alejandro Moreno (Campeche), Carlos Joaquín (Quintana Roo), y Arturo Núñez y su próximo sucesor, Augusto López, de Tabasco, “es un acuerdo general”.

De igual manera, expresó que podrían reformarse la Constitución y las leyes para federalizar el sistema de salud, pero “eso es hacer las cosas a la fuerza y no queremos hacerlo de esa forma; afortunadamente los gobernadores son muy sensibles y hay el acuerdo de que se unifique todo el sistema de salud. Si logramos esto, va a ser extraordinario”.

Según el presidente, para este programa se dispondrá de 90 mil millones de pesos provenientes del fondo de salud, adicionales a los 25 mil millones que tendrán presupuestados la federación y los estados, y se utilizarán para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios y para que el “plan dé resultados y garantice atención médica y medicamentos gratuitos”.

Manifestó que es tan grave y complejo el problema en el sector salud, que la estrategia para revertirlo se echará a andar por partes.

“Vamos a iniciar con ocho estados, a los seis meses otros ocho estados, y en dos años debemos tener establecido, afianzado, funcionado bien, el nuevo sistema de salud para el bienestar de los mexicanos”, expuso.

Luego de precisar que para garantizar el derecho a la salud se eliminará el cuadro básico de medicamentos, destacó que México retrocedió en esa materia, “por eso queremos avanzar en ese viaje, hacia esa utopía, algo que se sitúa distante, pero es lo que nos hace caminar hacia un ideal, un propósito, para convertir nuestros sueños en realidad”.

Comentó que actualmente más de la mitad de los mexicanos carecen de seguridad social, por ello se dará prioridad en esta etapa a ese sector de la población.

La tarea no será fácil, porque para que el plan funcione también se necesitará contar con el apoyo de los trabajadores del sector salud, expresó, y en ese sentido –dijo– debe regularizarse a 80 mil empleados que tienen muchos años trabajando por contrato y honorarios, de manera que “tenemos que basificar y homologar prestaciones”. Apro

Reemplazarán Seguro Popular por nuevo plan de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Seguro Popular será sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, porque no se puede hablar de derechos humanos, dijo, si no se garantiza el derecho a la salud, a la vida.

En conferencia de prensa, señaló que ese cambio será de manera paulatina y aquellas personas que tienen este seguro van a seguir incorporados al programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud.

Destacó que en la última consulta sobre los programas prioritarios, el que obtuvo más votación fue el de mejorar los servicios de salud, incluso, estuvo por arriba del de la pensión a adultos mayores, que siempre era el programa mejor evaluado, el que tenían más aceptación en la población a nivel nacional.

“Ahora por la situación en que están los servicios de salud, la gente está demandando que se mejoren”. Sun