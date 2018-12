Presenta AMLO Plan de Rescate Para la Industria Petrolera

* Planea Elevar Producción de 1.7 Millones a 2.4 millones de Barriles Diarios.

Ciudad del Carmen, Camp. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos con el propósito de elevar la producción de 1.7 millones a más 2.4 millones de barriles diarios a final de su sexenio.

“Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera. No exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. Es un nuevo rescate de Petróleos Mexicanos”. El presidente inclusive mencionó la posibilidad de recuperar el complejo Cantarell.

“Todo esto puede llevarnos tiempo, puede ser que tardemos tres a seis años, pero dejamos a los nuevos gobiernos una posibilidad de explotación a futuro. Esta es una tarea, algo que debe plantearse, donde Cantarell es un fenómeno mundial, estamos hablando del campo más productivo posiblemente del mundo y al mismo tiempo el más mal explotado. Por eso es una tarea para técnicos, para especialistas, para el Instituto Mexicano del Petróleo, para que podamos seguir beneficiándonos con Cantarell”, puntualizó el mandatario.

En el Puerto Industria “Laguna Azul”, terminal 1 de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que se va a invertir en exploración, en perforación de pozos en tierras y en aguas someras de Veracruz, Tabasco y Campeche para reactivar la industria. “Estamos haciendo un esfuerzo de verdad muy importante al aplicar un plan de austeridad republicana y con ahorros, sin contratación de deuda, sin aumentar impuestos en términos reales, sin aumentar los precios de los combustibles a los consumidores, vamos a poder financiar este plan de rescate”.

El titular del Ejecutivo, ante cientos de trabajadores de Pemex, expresó su agradecimiento a empresarios mexicanos que “nos están ayudando no sólo porque tienen el conocimiento, la experiencia, sino porque están aceptando bajar los costos de producción y eso es muy importante”.

Dijo que ahora sí va a rendir mucho el presupuesto. “Es que se rayaban, era una exageración. Un día venía yo en un avión comercial de la Ciudad de México y junto a mí se sentó un joyero y sale la plática, y le pregunto: ¿a qué vas a el Carmen? Se para, saca de un estuche un reloj, ‘voy a entregar esto a el Carmen…’ ¡un millón de dólares el reloj…! Por eso se está hundiendo el país, pero que bueno que ya se dio este cambio”.

El mandatario resaltó la importancia de arrancar con el plan para producir petróleo ante la situación de emergencia que, dijo, se vive. “Es una vergüenza que estemos comprando petróleo crudo, petróleo ligero para nuestras refinerías, y de este plan dependen que podamos producir las gasolinas en el país. Tenemos un plan nacional de refinación que consiste en reparar, mejorar, modernizar las seis refinerías y construir la nueva en Dos Bocas, Tabasco, pero si no tenemos la materia prima, no hacemos nada.

“Por eso, qué bien que tenemos esta meta de producir a finales de sexenio 2 millones 400 mil barriles diarios, con eso es suficiente, manteniendo las reservas, porque el petróleo, además de ser un recurso no renovable, pertenece también a las generaciones futuras y no lo podemos nosotros explotar de manera irracional”.

El presidente López Obrador aseguró que en lo personal estará evaluando a que se cumplan los compromisos de recuperar la producción de petróleo y dijo que en tres meses regresará para verificar los avances.

También reiteró que se acabará con la corrupción y que habrá democracia sindical, y ratificó que todo Pemex se trasladará a Ciudad del Carmen, mientras que la Secretaría de Energía tendrá su sede en Villahermosa, Tabasco. AGENCIAS