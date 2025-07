Chiapas, Tierra de Grandes Abogadas y Abogados que han Servido al Estado: ERA

* EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR Y EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, JUAN CARLOS MORENO GUILLÉN, ENCABEZARON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS Y LOS ABOGADOS 2025.

****************************

El Gobernador Hizo un Llamado a la Unidad, al Compromiso Ético y a la Consolidación de una Justicia Humanista

****************************

Destacan Labor de las Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado.

****************************

Poder Judicial y Autoridades Estatales Están Comprometidas a Cumplir sus Deberes: Moreno Guillé



Con un llamado a la unidad, al compromiso ético y a la consolidación de una justicia humanista, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezaron la celebración del Día de las y los Abogados 2025.En el marco de la conmemoración, Ramírez Aguilar subrayó que Chiapas ha sido cuna de grandes juristas que han marcado la historia política y social del estado y del país, por lo que esta fecha es también un momento para reflexionar sobre la responsabilidad social del ejercicio jurídico, que desde todas sus ramas, litigio, función pública o impartición de justicia, ha contribuido a construir una sociedad más tranquila y segura.Asimismo, el mandatario estatal subrayó que, en esta nueva era para Chiapas se edifica un gobierno más justo, transparente y sensible a las necesidades de su gente, y mucho de ello es gracias al trabajo coordinado y a la labor de las Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado que, a través de su campaña La justicia es la paz, ha dado resultados extraordinarios.Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, expresó su reconocimiento a las y los abogados que diariamente representan un justo contrapeso en defensa de los intereses de las y los chiapanecos, así como a las y los profesionales del derecho en el Poder Judicial, en las Fiscalías, instituciones públicas, en las Barras, Asociaciones y Colegios, y también a las y los académicos que forman nuevas generaciones de personas amantes de las leyes, que ofrecen sus conocimientos jurídicos a favor de la construcción de una República más justa y respetuosa de las garantías y libertades individuales y colectivas.Además, Moreno Guillén recalcó que, en Chiapas, tanto las autoridades estatales como el Poder Judicial están comprometidos a cumplir sus deberes con una visión humanista y justa, actuando con ahínco, fuerza y convicción por un mejor futuro, para construir una sociedad donde todas y todos vivan con felicidad, plenitud, igualdad, respeto y las mismas oportunidades, fortaleciendo tanto la seguridad pública como la jurídica, porque, afirmó, está plenamente convencido de que la justicia es la paz.Durante su participación, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados – Capítulo Chiapas, Ana Guadalupe García Caballero, dirigió un mensaje en representación de su gremio, donde destacó la apertura que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial han tenido con ellas y ellos. Desde la tribuna, agradeció las implementaciones que ha hecho la casa de la justicia que han beneficiado la labor de las y los abogados, como la inclusión, el mejoramiento de la infraestructura y la utilización de las herramientas tecnológicas que benefician en su quehacer diario.En su mensaje, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ofreció un recorrido histórico y un brevario cultural sobre esta celebración que las y los convocó en este día, haciendo un hincapié en que la abogacía no es sencilla ni fácil, sino que requiere de sabiduría y de ingenio, por lo que resaltó la labor de las personas juzgadoras que demuestran su compromiso en cada jornada, porque en ellas está la esperanza de la justicia y sin ellas no existiría el orden real.En este evento también se contó con las intervenciones de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Edna Maritza Morales Bautista, que puntualizó el marco histórico de esta celebración, destacando la labor de las abogadas como agentes de cambio en la sociedad; y del ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García, quien demostró su profundo agradecimiento al ser parte de esta celebración.Como parte de la sorpresa para las y los homenajeados, el pianista reconocido por su trayectoria y sus interpretaciones, Arturo Aquino, deleitó con su música y selección de canciones que llenaron el recinto con melodías clásicas, tradicionales y memorables.Asimismo, se contó con la asistencia de la presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Dalal Jehan Rabban Castell; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el magistrado electo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García; el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola; la presidenta del IEPC Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magalí Anabel Arrellano Córdova; y la presidenta del Voluntariado de la Fiscalía General del Estado, Guadalupe Gómez Casanova. Boletín Oficial