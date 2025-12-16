IMSS Construirá 150 Centros Infantiles Para Madres Jornaleras: Zoé Robledo

*Para Beneficiar a Comunidades Rurales.

El IMSS anuncia la construcción de 150 centros infantiles en zonas agrícolas, mejorando el cuidado para hijos de jornaleras y su acceso a la seguridad social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha aprobado la creación de 150 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en áreas agrícolas para beneficiar a 16,500 hijos de trabajadoras aseguradas en zonas rurales.



Durante una sesión ordinaria, Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que estos centros buscan proporcionar un cuidado confiable y cercano al lugar de trabajo, promoviendo así el desarrollo integral en la primera infancia y facilitando la participación de las mujeres en el mercado laboral.Se continuará evaluando las regiones con mayor demanda de un CECI, especialmente en áreas con grandes poblaciones e industrias agrícolas, como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Baja California y Veracruz.El modelo comenzará en San Quintín, Baja California, donde ya existe una instalación que ofrece cuidado infantil a trabajadores, muchos de ellos migrantes internos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.Los beneficiarios de estos centros están involucrados en actividades de agroexportación. Por ejemplo, en Uruapan, Michoacán, los trabajadores dedicados al corte de aguacate han carecido de acceso a la seguridad social durante años.El director del IMSS también señaló que se modificarán la Ley del Seguro Social y se establecerán acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para extender el servicio a niños de hasta seis años de edad, en lugar de los cuatro actuales.