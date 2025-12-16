martes, diciembre 16, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalIMSS Construirá 150 Centros Infantiles Para Madres Jornaleras: Zoé Robledo
Nacional

IMSS Construirá 150 Centros Infantiles Para Madres Jornaleras: Zoé Robledo

0
3

*Para Beneficiar a Comunidades Rurales.

El IMSS anuncia la construcción de 150 centros infantiles en zonas agrícolas, mejorando el cuidado para hijos de jornaleras y su acceso a la seguridad social.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha aprobado la creación de 150 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en áreas agrícolas para beneficiar a 16,500 hijos de trabajadoras aseguradas en zonas rurales.

Durante una sesión ordinaria, Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que estos centros buscan proporcionar un cuidado confiable y cercano al lugar de trabajo, promoviendo así el desarrollo integral en la primera infancia y facilitando la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Se continuará evaluando las regiones con mayor demanda de un CECI, especialmente en áreas con grandes poblaciones e industrias agrícolas, como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Baja California y Veracruz.
El modelo comenzará en San Quintín, Baja California, donde ya existe una instalación que ofrece cuidado infantil a trabajadores, muchos de ellos migrantes internos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.Guía turística Morelia
Los beneficiarios de estos centros están involucrados en actividades de agroexportación. Por ejemplo, en Uruapan, Michoacán, los trabajadores dedicados al corte de aguacate han carecido de acceso a la seguridad social durante años.
El director del IMSS también señaló que se modificarán la Ley del Seguro Social y se establecerán acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para extender el servicio a niños de hasta seis años de edad, en lugar de los cuatro actuales.

IMSS Construirá 150 Centros Infantiles Para Madres Jornaleras: Zoé Robledo
Artículo anterior
En Tapachula se Fortalece la Seguridad con Operativo Interinstitucional HUACALI
Artículo siguiente
Invitan a Turistas a Realizar Ascenso Seguro al Volcán Tacaná
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Martes 16 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Baile de Gala Navideña del Club Campestre de Tapachula

Al Instante staff - 0
Con gran elegancia y un ambiente de distinción, el Club Campestre de Tapachula celebró su 51º Aniversario con el tradicional Baile de Gala Navideña,...
Leer más

Eduardo Ramírez refuerza la capacidad hospitalaria del Isstech en beneficio de miles de derechohabientes

Al Instante staff - 0
• Entregó equipamiento para fortalecer la atención médica del Hospital de Especialidades “Vida Mejor” El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de equipamiento biomédico para...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV