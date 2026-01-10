Llaman a Denunciar a Conductores de Colectivas que Cobren Tarifa No Autorizada

*Ciudadanía Exige Operativos y Sanciones.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero de 2026.- Habitantes de la colonia Juárez y de al menos diez sectores de la zona Surponiente de Tapachula, denunciaron un incremento arbitrario en la tarifa del transporte público colectivo, que pasó de 10 a 11 Pesos, sin contar con autorización oficial de las autoridades estatales.

De acuerdo con los inconformes, las cooperativas “Milo” y “Aupanasa” comenzaron a aplicar el nuevo cobro bajo el argumento de que ya fue avalado en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, no existe hasta el momento decreto alguno emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte.



Valente de León Velázquez, presidente de la colonia Juárez y representante de los sectores afectados, señaló que el descontento social va en aumento, y advirtió que los usuarios analizan retener unidades como medida de presión si continúa el cobro indebido.“Si presentan un documento oficial, firmado y sellado por Movilidad y Transporte, se pagará la nueva tarifa, mientras tanto, deben respetar los 10 pesos”, subrayó.El dirigente explicó que la medida impacta directamente a entre 2 mil y 3 mil usuarios diarios, principalmente trabajadores y estudiantes de colonias como Independencia I y II, El Rosario, Manantial del Bosque, Sol Saliente, La Bendición, Nueva Esperanza, Dos Arroyos, Santa Elena y 18 de Octubre.A la inconformidad por el alza se suma la mala calidad del servicio, vecinos denunciaron la saturación de unidades y las prácticas de los choferes, quienes presuntamente presionados por cuotas elevadas se detienen de forma prolongada en puntos estratégicos, como el Seguro Social, para disputar el pasaje, afectando los tiempos de traslado.Ante un posible conflicto social, los colonos exigieron la intervención inmediata de la Coordinación de Transporte, Tránsito del Estado y Vialidad Municipal, a fin de realizar operativos y sancionar a quienes modifiquen las tarifas sin autorización. EL ORBE/Nelson Bautista