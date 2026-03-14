Juez Rechaza Documentación de Invasores que Intentaban Adjudicarse el Terreno

*Del Predio en Disputa “Sólo Dios”

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo de 2026.- El proceso legal por la posesión del predio conocido como “Solo Dios” dio un nuevo giro a favor del propietario, luego de que un Juez de Control desestimara las pruebas presentadas por el grupo que intenta adjudicarse el terreno.

Durante la audiencia, el Juez rechazó la documentación presentada por Ángel Alberto “N”, representante del grupo señalado como invasor, al determinar que no acredita la propiedad del predio.

Además, resolvió que dicha persona no puede ser considerada víctima directa dentro del proceso.

Eduardo Campos, apoderado legal del propietario Antonio Pérez Rodríguez, explicó que las pruebas exhibidas por los ocupantes no cumplieron con los requisitos formales establecidos por la ley.

En contraste, el Tribunal sí admitió la documentación presentada por su representado, entre ellas escrituras, avalúos y permisos de subdivisión emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe).

El abogado añadió que el grupo opositor ha presentado desde 2021 una supuesta sentencia como respaldo de sus argumentos ante diversas dependencias. No obstante, señaló que dicho documento carece de ejecutoria, por lo que legalmente no tiene validez.

Tras conocerse la resolución, el propietario Antonio Pérez Rodríguez manifestó su satisfacción con el avance del juicio y afirmó que continuará el proceso conforme a la ley.

“Estamos trabajando con la verdad y el marco legal. Nuestro objetivo es lograr la regularización total del predio Solo Dios para que las familias que viven en la colonia puedan tener certeza jurídica y mejores condiciones de vida”, expresó.

El dueño del terreno también subrayó que el Juez concluyó que los integrantes del grupo opositor no acreditaron la propiedad del predio y que su presencia corresponde únicamente a una posesión irregular. En ese sentido, pidió a las autoridades no dejarse sorprender con documentación que, aseguró, carece de sustento legal.

De acuerdo con el apoderado legal, la resolución también confirma que la sentencia que el grupo presentaba como definitiva es considerada nula y sin efecto dentro del proceso.

Asimismo, indicó que el respaldo hacia quienes impulsaron la ocupación del predio ha disminuido considerablemente.

Mientras que en un inicio alrededor de 200 personas apoyaban el movimiento encabezado por Alberto “N”, actualmente solo 19 permanecen vinculadas al grupo, lo que dijo refleja una pérdida de credibilidad entre sus seguidores. EL ORBE/Nelson Bautista