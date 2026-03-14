Celebran XX Aniversario del Torneo de Ajedrez Expo Feria Tapachula 2026

*Impulsa la Convivencia y el Talento Local.

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia social, promover el pensamiento estratégico y abrir espacios para el desarrollo intelectual de niñas, niños, jóvenes y adultos, este 14 y 15 de marzo se llevará a cabo el XX Aniversario del Torneo de Ajedrez Expo Feria Tapachula 2026.

La sede será el emblemático espacio de La Casona, donde a partir de las 14:00 horas se reunirán ajedrecistas de distintos municipios de la región y de otros Estados del país, para celebrar dos décadas de una competencia que se ha consolidado como una de las más representativas del Soconusco.



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El torneo contará con una bolsa de premios de 25 mil Pesos, lo que atraerá a jugadores experimentados y a jóvenes talentos que buscan medirse en el tablero con reconocidos maestros del ajedrez.Sin embargo, más allá de la competencia, el evento busca fomentar valores como la disciplina, la concentración, el respeto y la sana convivencia.Organizadores destacaron que este tipo de actividades deportivas e intelectuales contribuyen a generar entornos positivos para la juventud, alejándola de contextos de violencia y fortaleciendo la cultura del esfuerzo y la superación personal.Asimismo, hicieron una invitación abierta a la comunidad ajedrecística y al público en general para asistir, apoyar a los participantes y formar parte de esta celebración que durante 20 años ha promovido el ajedrez como una herramienta de desarrollo social y educativo en Tapachula. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros