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Ayuntamiento de Tapachula Impulsa Proyecto Ambiental “Huellitas Verdes”

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*Busca Fortalecer la Conciencia Ecológica.

En unidad con la comunidad escolar del Colegio Miguel Hidalgo (CMH), el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), realizó la develación del mural y acciones de reforestación del proyecto ambiental “Huellitas Verdes”, una iniciativa que busca fortalecer la conciencia ecológica entre las nuevas generaciones.
Al hacer uso de la palabra, el titular de la SEDURBE, Juan Carlos Antonio Gallegos, acompañado por el representante de MG Tapachula, Alberto Citalán Bautista, expresó que siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, el Gobierno Municipal impulsa acciones formativas, artísticas y participativas que promueven la protección del medio ambiente y la participación activa de la comunidad educativa.

Por otra parte, el director administrativo del Colegio Miguel Hidalgo Tapachula, José Abraham Arreola Roque, calificó como positivas este tipo de iniciativas que integran a la comunidad escolar y fomentan valores ambientales entre las niñas y los niños, reconociendo el trabajo coordinado con las autoridades municipales e iniciativa privada para impulsar acciones que promuevan el cuidado del entorno.
Cabe mencionar que el proyecto contempla la realización de talleres temáticos relacionados con recursos bioculturales, biodiversidad, reciclaje y reforestación, así como diversas actividades educativas, culturales y artísticas, con el objetivo de generar conciencia ambiental en las nuevas generaciones.
El programa “Huellitas Verdes” es una iniciativa ambiental educativa promovida por el Gobierno Municipal de Tapachula, cuyo propósito es fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente entre niñas y niños, especialmente en instituciones educativas del nivel básico, sembrando hábitos de protección ambiental desde temprana edad. Boletín Oficial

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