Turismo de Guatemala Impulsa la Recuperación Económica Gracias a la Expo Feria Tapachula 2026

La Espectáculos Masivos y Mejores Condiciones de Seguridad, Promueven el Turismo

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Tapachula Vuelve a Posicionarse Como un Destino Atractivo Para Visitantes Internacionales

*LA CARTELERA MUSICAL Y LOS PABELLONES COMERCIALES DE LA MUESTRA REPRESENTA UN ATRACTIVO PARA LOS VISITANTES DE GUATEMALA Y DE OTRAS PARTES DE CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo de 2026.- La Ciudad de Tapachula vive este fin de semana uno de sus mejores momentos turísticos de los últimos años, impulsado por la Expo Feria Tapachula 2026, que ha generado una ocupación hotelera histórica y un incremento significativo en la llegada de visitantes provenientes de Guatemala.

De acuerdo con Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, el movimiento turístico registrado este viernes marca un repunte que el sector servicios no observaba desde hace más de dos años.



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La ocupación hotelera en la Ciudad alcanza niveles que no se registraban desde hace 26 meses, gracias a la combinación de promoción internacional, espectáculos masivos y mejores condiciones de seguridad, señaló.En el Centro Histórico de Tapachula, los hoteles reportan actualmente una ocupación cercana al 90 por ciento, con expectativa de llegar al 100 por ciento durante el fin de semana.La misma tendencia se observa en la zona sur de la Ciudad, donde los complejos hoteleros que en conjunto suman alrededor de 450 habitaciones se encuentran prácticamente llenos.El aumento en la demanda se atribuye tanto a la cercanía con el recinto ferial como al hospedaje de artistas, equipos de producción y visitantes que asistirán a los eventos principales. Uno de los mayores atractivos ha sido la cartelera musical. La presentación del cantante Julión Álvarez, en el Palenque, cuyos boletos se agotaron en apenas tres días, y el espectáculo del grupo Calibre 50 programado para este sábado en el escenario masivo, han incentivado la llegada de turistas, especialmente del vecino país centroamericano.Según estimaciones del sector turístico, la afluencia de visitantes guatemaltecos podría aumentar hasta en 300 por ciento respecto a semanas anteriores.Mientras que a inicios de año se registraba un promedio de 3,500 visitantes semanales, se calcula que entre 10,000 y 12,000 ciudadanos guatemaltecos circulen en Tapachula durante este fin de semana.Gálvez Sánchez destacó que este repunte también responde a la estrategia de promoción realizada el pasado 16 de febrero en Guatemala, en coordinación con autoridades municipales y el patronato de la feria, con el objetivo de posicionar nuevamente a Tapachula como destino turístico para el mercado centroamericano.Además del impacto económico en hoteles, restaurantes y comercios, el sector turístico considera que esta afluencia representa un paso importante en la recuperación de la confianza de los visitantes extranjeros.Tras los retos en materia de seguridad registrados durante 2024, empresarios del ramo aseguran que las condiciones han mejorado, lo que permite que Tapachula vuelva a consolidarse como un destino atractivo para el turismo regional.Con este panorama, prestadores de servicios esperan que el flujo de visitantes se mantenga durante el resto de la temporada ferial y contribuya a fortalecer la actividad económica en la región. EL ORBE/Nelson Bautista