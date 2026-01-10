Delincuentes Intentan Enganchar a Jóvenes a Través de las Redes Sociales

*Llaman a los Padres a Estar Alertas.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero de 2026.- La combinación de redes sociales sin control y la falta de oportunidades económicas está colocando a jóvenes chiapanecos en una situación de alto riesgo, advirtió Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización Mujeres en Movimiento por una Justicia Social, al alertar sobre el incremento de la violencia familiar y la desaparición de adolescentes en la región.

La activista señaló que la inseguridad que se vive en las calles es consecuencia directa de la descomposición de los hogares, donde factores como el alcoholismo, la drogadicción y la precariedad económica han debilitado el tejido familiar, dejando a los jóvenes sin redes de protección.



“Cerramos el año con jóvenes desaparecidas. Algunas reaparecen bajo el control de hombres mayores, pero otras no regresan jamás. Muchas huyen de hogares marcados por la violencia y la falta de comunicación, creyendo encontrar una salida que, en ocasiones, termina en tragedia”, expresó.Subrayó que las redes sociales se han convertido en un mecanismo de enganche para grupos delictivos, a través de falsas ofertas de empleo y promesas de dinero fácil, principalmente fuera del Estado.“Los jóvenes no cuentan con las herramientas para identificar el engaño. Les ofrecen trabajos en el norte del país, capital inmediato y una vida mejor. Por necesidad y esperanza, aceptan sin saber que están siendo utilizados para otros fines”, explicó.Detalló que el riesgo varía según el contexto. En zonas urbanas, la amenaza se concentra en el contacto directo con adultos que operan dentro de grupos delictivos, mientras que en comunidades rurales el principal peligro es la migración.El acceso a internet ha facilitado que reclutadores alcancen a jóvenes en localidades apartadas, aprovechando su vulnerabilidad y el deseo de apoyar económicamente a sus familias.Ante este escenario, hizo un llamado a las instituciones educativas para asumir un papel más activo en la prevención, mediante espacios de orientación que permitan a estudiantes identificar riesgos, fortalecer la comunicación familiar y rechazar propuestas ligadas al delito.Finalmente, calificó como crítica la situación económica en todo el país y lamentó que, ante la ausencia de empleos formales, los jóvenes sean percibidos como una opción laboral. EL ORBE/ Mesa de Redacción