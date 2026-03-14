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Ayuntamiento de Tapachula se suma a la 2ª Jornada de Limpieza “Marea Preventiva” en la costa de Chiapas

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El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, se sumó a las acciones de la 2ª Jornada de Limpieza “Marea Preventiva”, convocada por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas, con el propósito de fortalecer la prevención y el cuidado de los espacios turísticos de la región.

Al informar lo anterior, el titular de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez López, precisó que este tipo de acciones contribuyen a prevenir riesgos y accidentes durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, además de fomentar la cultura de la prevención y el cuidado del entorno natural entre la población.


El delegado de Protección Civil de la Región X Soconusco Alto, Joaquín Ernesto Montes Molina, explicó que esta jornada forma parte de un esfuerzo coordinado que abarca las playas de Arriaga, Pijijiapan, Tapachula y Suchiate, donde se realizó una limpieza simultánea en diversos puntos de la costa chiapaneca con la finalidad de mantener en óptimas condiciones los espacios turísticos que reciben a miles de visitantes durante los periodos vacacionales.

Durante la actividad, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y visitantes para evitar tirar basura y colaborar en el cuidado de las playas, destacando que la iniciativa “Marea Preventiva” busca generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios estos espacios naturales y prevenir situaciones de riesgo.

En estas acciones participaron elementos de Protección Civil de Cacahoatán y Tuxtla Chico, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal y la Policía Estatal Preventiva, entre otras dependencias que trabajan de manera coordinada para fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado del medio ambiente en la región.

Ayuntamiento de Tapachula se suma a la 2ª Jornada de Limpieza “Marea Preventiva” en la costa de Chiapas
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