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Frenan Importación de Ganado de EEUU por Gusano Barrenador

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*Informa la SADER.

Ciudad de México, 10 de Junio.-Ante la confirmación de casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en diversos condados del estado de Texas y en Nuevo México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que, en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), determinó la suspensión temporal de la importación a México de animales vivos procedentes de ese país.
A través de un comunicado, explicó que la suspensión derivó de la notificación realizada por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del USDA (APHIS-USDA) al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el pasado 4 de junio de 2026, respecto a la confirmación de la presencia del GBG en un bovino en el condado de Zavala, Texas.
Detalló que, a partir de la notificación, ambas autoridades sanitarias mantienen un intercambio permanente de información, así como reuniones de trabajo en las cuales se acordó la suspensión temporal de las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para la importación a territorio nacional de bovinos destinados a reproducción y sacrificio, y rumiantes silvestres y equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio. Así como también cerdos para reproducción; ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio; aves canoras, de ornato y rapaces para comercialización, así como hurones destinados a compañía y comercialización.
Precisó que en lo referente a perros de compañía, el APHIS y el Senasica acordaron reforzar las inspecciones sanitarias en los puntos de ingreso a México y evaluar medidas complementarias para acreditar la condición sanitaria de las mascotas, disposiciones que también serán aplicables a las aves canoras de compañía.
La dependencia enfatizó que con estas acciones se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador, específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa, con el propósito de preservar su estatus zoosanitario.
Destacó que las autoridades sanitarias de ambos países mantienen una coordinación permanente y continúan con el intercambio técnico y científico de información, a fin de identificar las mercancías que no representan riesgo sanitario y establecer las medidas y condiciones que permitan, en su oportunidad, la reanudación del comercio bilateral. Sun

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