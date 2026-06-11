Hoy Arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026, Entre Protestas y Negociaciones con SEGOB

*- A las Protestas de Maestros, se Suman Transportistas, Madres Buscadoras, Productores del Campo y Hasta Dueños de Palcos… Se va Poner Bueno

*- Mesa de Diálogo se Mantendrá Hasta que Haya Acuerdos: Magisterio

*- SSPC Resguarda Estadio Banorte y AICM, Para Evitar Contratiempos en Inauguración del Mundial

*LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECIBIÓ EL TROFEO EN PALACIO NACIONAL, DE MANOS DE GIANNI INFANTINO, PRESIDENTE DE LA FIFA.

Ciudad de México, 10 de Junio.- En la víspera del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

A través de X, la mandataria federal agregó que además de a Infantino, recibió a representantes de federaciones y confederaciones «para darles la más cordial bienvenida a este gran país».



1 de 8

«Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Futbol 2026», comentó Sheinbaum al develar la Copa.Comisión Permanente llama a la civilidad durante el MundialLa Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a que, durante el desarrollo del Mundial de futbol, prevalezcan la civilidad, la convivencia pacífica, la seguridad de las personas, el respeto a la ley y la protección de los derechos de todas y todos, tanto de la población nacional como de quienes visiten nuestro país.En un pronunciamiento, al referirse a las protestas magisteriales y de otros grupos, destacó que la diversidad de ideas, opiniones y expresiones sociales forma parte de nuestra vida pública y debe atenderse siempre mediante el diálogo, la legalidad, la tolerancia y el respeto institucional.Asimismo, reconoció la importancia de que las instituciones competentes garanticen condiciones adecuadas de movilidad, seguridad, atención ciudadana, servicios públicos y orden democrático, pero al mismo tiempo reconozcan en la justa deportiva un espacio de encuentro social, integración comunitaria y proyección cultural de México ante el mundo.

Buscadoras realizan marcha al Estadio Ciudad de México

Colectivos y familiares de personas desaparecidas realizaron ayer miércoles la jornada Iluminemos la búsqueda en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

La tarde-noche antes de la inauguración de la justa deportiva, los manifestantes se congregaron sobre Calzada de Tlalpan vestidos de blanco o portando playeras verdes (simulando las de la Selección), con el número de desaparecidos; llevaron velas, imágenes de sus familiares desaparecidos y pancartas.

«No es que estemos en contra del deporte, pero se han invertido millones de pesos o dólares en una fiesta mundialista cuando tenemos 133 mil desaparecidos, la mayoría por crimen organizado, por inseguridad y no hay dinero que alcance para hacer investigación y localizar a nuestros hijos», comentó Vanessa Gámez, mamá de Ana Amelí, desaparecida en el Ajusco.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la CDMX y de otras entidades informaron que hoy también se manifestarán desde las siete de la mañana. Partirán de la estación Registro Federal del Tren Ligero rumbo a la Última Milla del Estadio Ciudad de México.

Gana CNTE control de plazas y nuevas pensiones

Tras 10 días de paro y protestas y a unas horas de arrancar el Mundial de Futbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró que el gobierno federal les ofreciera una reforma educativa que incluye la desaparición de la Usicamm, órgano que se encarga de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes en el sistema educativo, para iniciar una nueva relación de trabajo entre los docentes y el Estado mexicano donde prevalezcan sus derechos laborales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que también se ofreció la creación de la aseguradora pública para pensiones del magisterio disidente y fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE.

Asimismo, se planea instalar una comisión permanente entre los docentes y el Estado que aterrice jurídica y técnicamente todos los ofrecimientos que se les hicieron y que los maestros hagan sus contrapropuestas.

Luego de seis horas de mantener una mesa de negociación con autoridades federales, los integrantes de la CNTE indicaron que lograron ofrecimientos, pero insuficientes.

También, la instalación de una Comisión Permanente para encontrar coincidencias.

Al salir de la mesa, los docentes advirtieron que «accionarían» actividades en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol este 11 de junio si no tenían solución a sus demandas.

Eva Hinojosa, secretaria de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, comentó que, en el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el director del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario de Educación, Mario Delgado, ratificaron las demandas principales como la abrogación de la reforma educativa Peña-Peña y la de la Ley del ISSSTE 2007.

También exigieron una atención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

«Reafirmamos nuevamente que no estamos en una cerrazón, y muestra de ello es que acudimos a lo que es la mesa por mejores condiciones para los trabajadores», comentó Hinojosa.

«Decimos que hubo respuestas, una de esas respuestas que ya conocen los medios masivos de comunicación y todos los maestros y maestras: la ratificación de la caída de la Usicamm», añadió.

La maestra de Michoacán mencionó que acordaron tener mesas abiertas con el gobierno federal.

«Por parte del titular del ISSSTE, Martí Bartres, se refiere a que sigamos con un proceso, más que nada de mesas. Siguen estas mesas, este ofrecimiento de mesas técnicas para poder trabajar lo que viene siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y, por supuesto, desde este momento nosotros no podemos definirlo», apuntó.

Tras informar esto a las afueras de la Segob, los maestros expresaron su molestia con los integrantes de la CNUN, a quienes incluso les gritaron «¡traidores!».

«¡No es suficiente!», gritaron algunos docentes a los líderes de la CNTE, quienes no aceptaron preguntas de la prensa y huyeron de los docentes enojados por la falta de acuerdos concretos.

«¡Si no hay solución aquí será el plantón!» y «¡Comisión vendida, la misma porquería!», gritaron maestros con enojo a los líderes de la CNTE. SUN