En Jiquipilas, la Seguridad se Fortalece con Presencia, Coordinación y Mando: Óscar Aparicio

Jiquipilas, Chiapas; 10 de junio de 2026.- Desde los municipios, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece la seguridad con presencia y coordinación; y como parte de esta estrategia integral, encabezó la instalación del Mando Único en Jiquipilas.

Acompañado de la presidenta municipal, Benérita Vela Avendaño; del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; del general de División de Estado Mayor, Alejandro Vargas González, comandante de la 7a. Región Militar; del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Marcos Alonso Gastélum Antuna; y el director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Agustín Iván Prado Zepeda; Aparicio Avendaño destacó que hoy en Chiapas, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, no se da un paso atrás en el restablecimiento de la paz y el orden.

“En Jiquipilas la ruta es clara: la seguridad se fortalece con presencia, coordinación y mando, porque cuando las instituciones trabajan unidas, la paz avanza y la ciudadanía obtiene resultados; hoy hay autoridad y vamos a seguir sumando esfuerzos para cuidar a nuestra gente”, declaró.

En este marco, el titular de la SSP nombró al comandante, Alejandro Robledo Sánchez, como nuevo Mando Único de Jiquipilas, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años en actividades policiales.

Finalmente, Aparicio Avendaño afirmó que la estrategia de Mandos Únicos representa una suma de esfuerzos con autoridades de los tres niveles de gobierno, para continuar avanzando en la ruta correcta de la paz, porque hoy la seguridad y el bienestar del pueblo son un compromiso permanente.