Alerta Guardia Estatal Vial Preventiva Sobre Permisos Apócrifos Para Circular sin Placas

*Exhorta a Realizar Trámites Únicamente por Canales Oficiales

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 24 de Julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, y la Dirección de la Guardia Estatal Vial Preventiva (GEVP), da a conocer que se han detectado permisos para circular sin placas presuntamente apócrifos.

Ante esta situación, la SSP hace un llamado a la población para no adquirir ni utilizar permisos ofrecidos por personas, gestores o medios no autorizados, ya que el uso de documentos falsos puede constituir un delito y generar consecuencias legales.

De acuerdo con el artículo 403 del Código Penal para el Estado de Chiapas, quien haga uso de un documento falso puede ser sancionado con penas que van de dos meses a seis años de prisión, además de la multa correspondiente.

La SSP recuerda que la Dirección de la Guardia Estatal Vial Preventiva es la única autoridad legalmente facultada para expedir permisos para circular sin placas en el Estado de Chiapas, por lo que exhorta a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de estos documentos y realizar sus trámites exclusivamente a través de los canales oficiales.

La SSP reitera su compromiso de salvaguardar la legalidad, prevenir actos que afecten el patrimonio de las y los chiapanecos y combatir cualquier práctica fraudulenta que ponga en riesgo la seguridad jurídica de la población en esta Nueva ERA. Boletín Oficial