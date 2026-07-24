Yamil Melgar consolida una sólida estrategia de seguridad

* El alcalde participó en la Mesa Regional de Seguridad encabezada por el fiscal general del Estado, José Luis Llaven Abarca, y sostuvo un encuentro con empresarios de la masa y la tortilla, encabezado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Tapachula, Chiapas; 24 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia permanente para fortalecer la paz y la seguridad en el municipio, el presidente municipal Yamil Melgar participó en la Mesa Regional de Seguridad, encabezada por el fiscal general del Estado, José Luis Llaven Abarca, realizada en el Palacio Municipal, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron seguimiento a las acciones de coordinación en la región.

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Posteriormente, Yamil Melgar sostuvo una reunión de trabajo en materia de seguridad con el secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor piloto aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y representantes del Comité de Empresarios de la Masa y la Tortilla de Tapachula A.C., quienes expresaron sus planteamientos e inquietudes para fortalecer las acciones preventivas y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.

Durante ambos encuentros se reiteró que la coordinación institucional, el trabajo conjunto y el diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad son fundamentales para consolidar una estrategia de seguridad sólida y cercana a la ciudadanía.

Yamil Melgar destacó que, con el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Tapachula continúa fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores productivos para seguir construyendo un municipio con paz, orden y mejores condiciones para todas y todos.