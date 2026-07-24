Comunicado 326/2026

EL OBJETIVO ES QUE LOS PRODUCTORES VIVAN BIEN DE SU TRABAJO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR A CAÑEROS DE MORELOS

* “La gran diferencia es que nosotros somos y nos reivindicamos como gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal

* En México, suman 136 mil 389 productores de caña de 15 estados que reciben Producción para el Bienestar y Fertilizantes gratuitos: AGRICULTURA

* Al padrón de Fertilizantes se incorporaron este año 40 mil 291 agricultoras y agricultores y en Morelos se está por llegar a la meta de cobertura

Zacatepec, Morelos, a 24 de julio de 2026.- En Zacatepec, Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de los programas Producción y Fertilizantes Gratuitos para el Bienestar para las y los productores de caña en la entidad, como parte de las acciones integrales realizadas por el Gobierno de México para recuperar el precio del azúcar y garantizar que las y los agricultores vivan bien de su trabajo.

“Todo ello tiene el objetivo de garantizar siempre el mercado para los productores, tiene el objetivo de que los productores vivan bien de su trabajo, el bienestar; y tiene el objetivo de trabajar juntos, de que el gobierno no jale para un lado, los ingenios para el otro y los productores para el otro, sino que estemos en una mesa de trabajo donde todos estemos jalando juntos para el beneficio del que menos tiene, porque ese es nuestro proyecto”, afirmó.

Recordó que una de las principales acciones en beneficio de las y los cañeros de Morelos y de todo el país fue recuperar la cuota de exportación con Estados Unidos para que a partir del próximo ciclo se exporten 1.2 millones de toneladas y aumente el precio del azúcar mexicana para generar mejores ingresos para las y los productores.

La Jefa del Ejecutivo Federal agregó que otras acciones del Plan Integral es aumentar la producción por hectárea con saneamiento y riego del campo; buscar que todos los productos que usen azúcar garanticen una compra de azúcar mexicana; encontrar alternativas de nuevos productos derivados de la caña como la electricidad y el etanol; y ampliar la entrega de estos programas de Producción para el Bienestar y Fertilizante Gratuito para los cañeros de manera permanente, que originalmente solo era para productores de maíz.



Destacó que solo en México hay Programas para el Bienestar que benefician de manera directa y sin intermediarios a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años, estudiantes de escuelas públicas y para productores y productoras del campo.

“La gran diferencia es que nosotros somos y nos reivindicamos como gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México ¿y por qué seguimos luchando? Independencia, soberanía, que se oiga bien y que se oiga lejos, independencia, soberanía, justicia social, libertad, democracia y por algo que nos identifica: el bienestar del pueblo de México, por eso estamos aquí y vamos a seguir aquí”, agregó.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que en el país suman 136 mil 389 cañeros de 15 estados del país beneficiados con los programas de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos. Además, precisó que al padrón de Fertilizantes se incorporaron este año 40 mil 291 agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala y en Morelos se está por llegar a la meta de cobertura.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que el 70 por ciento del estado es rural y la caña es el producto principal, por lo cual agradeció a la Presidenta la entrega de estos apoyos; a los que se suma la inversión para la construcción de dos cosechadoras, en Casasano y Zacatepec; así como un proyecto de compostaje con cachaza para el mejoramiento de la fertilidad de los campos de manera orgánica, con una planta de compostaje, una revolvedora industrial y un tractor de tracción.

El productor beneficiario y ejidatario de Tlatenchi, Luis García Hernández, agradeció a la mandataria, ya que gracias a estos apoyos las familias que se dedican a la cosecha de la caña pueden reducir sus costos de producción. “¡Viva nuestra Presidenta de oro!”, exclamó.